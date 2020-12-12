Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank faiz oranları! Bankaların kredi faizleri ne kadar?

Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Kredi faiz oranları kasım ayında değişmişti. Merkez Bankası faiz kararı sonrasında faiz oranı yüzde 10,25'ten 15'e yükseltildi. İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi faiz oranlarında görülen değişlikleri bankalar uygulamaya koydu. Kredi faiz oranları ile ilgili değişiklik ve bankaların güncel kredi faiz oranlarını vatandaşlar yakında takip ediyor. Özellikle kamu bankaları Halkbank, Ziraat Bankanı, Vakıfbank faiz oranları son günlerde araştırılan konuların başında geliyor. Peki, Hangi bankalar kredi faizlerini düşürdü? En uygun kredi faiz oranı hangi bankada? İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank gibi kamu bankaları ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faiz oranlarına ilişkin Ekim ayında yapılan toplantıda, Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 10,25'te sabit tutmuştu.
19 Kasım'da gerçekleşen toplantı sonrası ise Merkez Bankası faiz oranını yüzde 10,25'ten 15'e yükseltti.
Peki kamu bankalarının ihtiyaç, taşıt, ve konut kredi faizleri ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faizleri...
Kamu bankalarının güncel faiz oranları şöyle:
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç Kredisi: %1,75
Konut Kredisi faiz oranı: %1,65
Taşıt Kredisi faiz oranı %1,75
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Taksitli İhtiyaç Kredisi: %1,99
Konut Kredisi: %1,70
Taşıt Kredisi: %1,75
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç Kredisi: (Maaş Müşterileri için) %1,71 (Diğer müşteriler için) %1,77
Konut Kredisi: %1,67
Taşıt Kredisi: %1,77
Sıfır Konut Kredisi: %1,52