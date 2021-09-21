Halkbank, Ziraat Bankası resmen duyurdu! TOKİ'ye borcu olana iyi haber, yüzde 22 indirim...

Borcu olan binlerce kişiye iyi haber. Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ), borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik indirim kampanyası bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Halkbank ve Ziraat Bankası’nda 120 aya kadar konut alıcıları için yüzde 1.37, işyeri alıcıları için yüzde 1.57 oranında kredi imkanı da bulunuyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ), 21 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek indirim kampanyasında, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapılacağı bildirildi. Borcunun tamamını ya da en az yüzde 25’ini kapatanların yüzde 22 indirimden faydalanabileceği kampanyaya başvurular bugün başlıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 19 Ekim’e kadar başvuru yapabilecek.

YILIN İKİNCİ KAMPANYASI

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ve indirim oranı yüzde 20 olan ilk kampanyanın büyük ilgi görmesinin ardından, vatandaşlardan yeni bir kampanya için yoğun talep geldi. Bu yıl için düzenlenen ikinci kampanyada ek bir avantaj daha sağlanarak indirim oranı yüzde 22’ye çıkarıldı. Örneğin 100 bin liralık borç, peşinde 78 bin liraya inecek.

ARANAN ŞARTLAR NELER?

Başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksitlerin ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve Emlak Vergisi borcu bulunmaması şart. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2020 Haziran sonuna kadar başlamış konut ve işyerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve işyeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

KREDİ İMKANI VAR MI?