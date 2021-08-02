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Halkbank, VakıfBank, Ziraat Bankası, İş Bankası duyurdu! Kredi faizleri ile ilgili flaş açıklama
Kredi çekmek isteyen herkesi yakından ilgilendiriyor. Bankalar tek tek açıkladı ve belli oldu. Kredi faiz oranları değişti. Tüm bankalar güncel kredi faiz oranlarını duyurdu. Başvuran alıyor. Nakit ihtiyacını karşılamak için kredi çekmek isteyenler kendilerine en uygun en düşük faiz oranlarının hangi bankada olduğunu araştırıyor.