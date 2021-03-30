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Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası tek tek duyurdu! Faiz kararı...

30 Mart 2021 Salı - 16:16 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 16:33

Kamu bankaları tek tek duyurdu. Kredi kullanmayı düşünen herkesi ilgilendiriyor. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi için geçerli. Krediye ihtiyacı olan binlerce kişi ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarındaki son durum belli oldu. İste kredi faizlerinde son durum...


Kredi kullanmayı düşenen vatandaşların ilk tercihi kamu bankaları oluyor. Bu nedenle Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası faiz oranları vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.  Nakit ihtiyacı olan ev ya da araba almayı planlayanlar için en güncel kredi faiz oranlarını derledik.  İşte Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası'nın kredi faiz oranları..
 
 
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
 
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
 
Taşıt Kredilerinde %1,58'den,
 
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
 
 
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021
 
Taşıt kredisi: %1.34'den
 
İhtiyaç kredisi %1.42'den
 
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.
 
 
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
 
Tüketici kredisi: %1.58
 
Emekli tüketici kredisi %51
 
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
 
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
 
Konut kredisi: %1.39'dan başlayan fiyatlarla
 

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