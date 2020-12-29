29 Aralık 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.447 0.51 EURO 9,0320 -0.69
USD 7,3700 -0.91 ALTIN 445,030 -0.63
CANLI BORSA
TÜMÜ

Halkbank'tan resmen duyurdu! Kredi faizleri...

DHA/AA |  29 Aralık 2020 Salı - 10:02 | Son Güncelleme : 29 12 2020 - 14:14

Halkbank resmen duyurdu. Kredi çekmek isteyenler için büyük fırsat. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Halkbank müşterileri için yüzde 50 faiz indirimi ile kredi imkanı sunuyor. Halkbank, 2021 yılında Türkiye ve KKTC'deki esnaf ve sanatkârlara 2021 yılında yüzde 50 faiz indirimli kredi sağlayacak.

Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri modernizasyonu veya ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021'e devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi yapılacak. Uygulama, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde geçerli olacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Halk  Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair  Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.  Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda  karşılanmasını amaçlayan karar 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.
 
Karar kapsamında, Halkbank tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve  Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara  kullandırılmış olup, bakiyesi 2021'e devreden krediler ile 1 Ocak 2021-31 Aralık  2021 döneminde (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde  Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez  Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK'lar kefaletiyle  veya ESKKK'ların kefaleti olmaksızın, bankaca doğrudan esnaf ve sanatkarlara  kullandırılacak kredilere 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde (bu tarihler  dahil) geçerli olmak üzere faiz indirimi uygulanacak.  TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olmayan ESKKK'lar kefaletiyle  önceki yıllarda yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda  kullandırılmış olup bakiyesi 2021'e devreden krediler için de faiz indirimi  yapılacak.
 
 Uygulanacak faiz indirimi miktarı
 
 Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek  kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini, çömlek yapımı, sedef  kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık,  yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik,  oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Bakanlıkça kabul edilen) faaliyet  gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarlara, 2021'de  kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi  2021'e devreden krediler için uygulanacak faiz indirimi yüzde 100 olacak.  Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında kredi başvuru tarihi en az 1 yıllık  ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son 1  yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve  sanatkarlara, 2021'de kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan  kredilerden bakiyesi 2021'e devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi  yapılacak. Bu destekten son 1 yıl içinde ticari faaliyetini veya vergi  mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamayacak.
 
 Genç esnaf ve sanatkarlara, 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz  indirimli kredi
 
 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi  Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden  yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini  bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve  sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda  100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanarak kredi  kullandırılabilecek.  Söz konusu imkandan bakiyesi 2021'e devreden kredi borcu bulunanlar  yararlanamayacak. Bununla birlikte, 2021'de kullandırılacak krediler ile önceki  yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021'e devreden krediler  için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.  Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri  modernizasyonu veya ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması  amacıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021'e devreden  krediler için yüzde 100 faiz indirimi yapılacak.
 
Öte yandan, bu maddeler dışında 2021'de kullandırılacak krediler ile  önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021'e devreden kredilere  yüzde 50 faiz indirim oranı uygulanacak. Kararda, istisnai durumlar ve şartlara ilişkin genel hükümler de yer  alırken, gelir kayıplarının belirlenmesi ve karşılanmasına yönelik maddeler de  belirlendi.
 
 

ETİKETLER

Halkbank Halkbank kredi Halkbank duyuru Halkbank açıklama Halkbank faizsiz kredi faizsiz kredi faiz indirimli kredi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.