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Halkbank’tan önemli adım! Kamuoyuna açıklandı

17 Kasım 2020 Salı - 8:32 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 8:44

Halkbank harekete geçti! Tüm Halkbank müşterilerini ilgilendiriyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan kamuoyuna duyurdu. Belgelendi.


Halkbank, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü yönergelerini referans alarak yaptığı çalışmalar sonucunda yüksek koruma standartlarını uyguladığını belgeledi.
 
Banka, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından genel müdürlük binalarında yapılan denetlemeleri tamamlayarak Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’nin sahibi oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:
 
“Kovid-19 virüsünün bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla pandeminin ilk günlerinden itibaren kararlı bir çalışma yürüttük. Sağlık Bakanlığı’mız ve Dünya Sağlık Örgütü yönergelerini referans alan çok sıkı tedbirler geliştirdik. Hem çalışanlarımızın hem de ziyaretçilerimizin genel müdürlük hizmet binalarında kendilerini daha güvenli hissetmeleri amacıyla yaptığımız çalışmaların, bankamıza Güvenli Hizmet Belgesi kazandırdı.”
 
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
 
HalkBank şubeleri saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet veriyor. 
 

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