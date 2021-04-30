Halkbank'tan flaş karar! Ertelendi, tarih belli oldu

Yüz binlerce kişiyi sevindirecek haber! Resmen duyuruldu. Birçok kişi bu haberi bekliyordu. Kredi çekip ödemekte zorlananlar için iyi haber geldi. Kredi ödemeleri ertelendi. Yapılan açıklamada 1 Temmuz 2021 tarihine kadar kredi taksit ödemelerinin ötelendiği duyuruldu.

Kredi ertelemeleri ile ilgili müjde bekleyenleri sevindiren haber geldi. Halkbank kredileri ödemelerini 1 Temmuz 2021' e kadar erteledi. Birçok kişi hangi kredilerin ertelendiğini araştırmaya başladı. Halkbank kredi ertemesi ile ilgili detaylar netleşti.

HALKBANK KREDİ TAKSİTLERİ 1 TEMMUZ'A ERTELENDİ

TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri 1 Temmuz 2021'e kadar ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı son açıklamada, "algının olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay uzatıyoruz. TESKOMB ve Halbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini, 1 Temmuz’a kadar erteliyoruz. TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan esnaflarımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu, daha sonra tahsil edilmek üzere, TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir." diye konuştu.