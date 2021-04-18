Halkbank'tan flaş karar! 30 Nisan'a kadar geçerli

Halkbank harekete geçti. Dev banka alınan kararı internet sitesi üzerinden tüm vatandaşlara duyurdu. Süreç devam ediyor. Başvurular için son tarih 30 Nisan olarak belirlendi. Başvuru yapabilmek için belli kriterleri taşıyor olmak gerekiyor. Yaş şartı bulunuyor. 01.01.1992 ve sonrası, 01.01.2003 öncesi doğumlu olanların başvuruları değerlendiriliyor. Halkbank tarafından yapılan açıklamada Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı kadrosunda personel alımı yapılacağı duyuruldu. İşte personel alım şartlarının detayları...

Halkbank resmen duyurdu. Alınan karara göre 30 Nisan tarihine kadar isteyenler başvuruda bulunabilecek. Halkbank personel alımı ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda 100 kişinin istihdam edileceği duyuruldu. Başvuru şartlarına da yer verilen duyuruda personel alımının İstanbul için geçerli olduğu belirtildi.

Halkbank sınava katılım şartları şöyle:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım – satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) 01.01.1992 ve sonrası, 01.01.2003 öncesi doğumlu olmak,

e) Mezuniyet kriterine ilişkin; aşağıdaki Tablo’da belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans veya yüksek lisans bölümlerinden 15 Ağustos 2021 itibarıyla mezun olmak,

Bilgisayar Mühendisliği Matematik Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Matematik-Bilgisayar Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Yazılım Mühendisliği Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilgi Güvenliği Teknolojisi Endüstri Mühendisliği Yapay Zeka Mühendisliği Endüstri Sistemleri Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Endüstri ve Sistem Mühendisliği Elektronik Mühendisliği İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği İşletme Mühendisliği Yönetim Bilişim Sistemleri

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)