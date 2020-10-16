Halkbank'tan 60 ay vadeli kredi!

Pandemi döneminde birçok işyerinin geçici süre ile kapatılması özellikle esnafın zor günler geçirmesine neden oldu. Yaşanan zor günlerin ardından esnafın ekonomik olarak toparlanması için Halkbank harekete geçti. Esnafa özel kredi paketi hazırlanarak kredi geri ödemelerinin uzun vadede yapılması sağlandı.
HALKBANK 60 AY VADELİ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, en az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan, iş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler krediyi kullanabiliyor.
ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?
Esnaf ve sanatkarlara özel işletme kredileri uzun vade, uygun ödeme koşulları ve cazip faiz oranı sunuyor
Hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:
60 aya kadar vadeli (aylık, 3 aylık ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)
Bağlı bulunan ESKKK’nın risk grubuna göre azami 125.000-TL, 150.000-TL, 175.000-TL veya 225.000-TL limitli krediler bulunmakta.
Halkbank sadece ESKKK Kefaletiyle değil, ESKKK Kefaleti olmaksızın da Hazine desteğiyle sunulan son derece cazip oranlı kredilerle de ihtiyaçlarınızı karşılıyor.
Hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:
60 aya kadar vadeli (aylık, 3 aylık ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)
İşletmenizin mevcut durumunun ve mali verilerinin değerlendirilmesine göre azami 100.000-TL ile 225.000TL arasında değişen limitli
Krediler hakkında daha detaylı bilgi ve kullandırım için en yakın Halkbank Şubesi'ne gitmenizde fayda var.