Halkbank'tan 60 ay vadeli kredi!

Halkbank'tan yüz binlerin yüzünü güldürecek kredi fırsatı! Corona vürüs salgını nedeniyle zor günler geçiren vatandaşı ekonomik olarak rahatlatacak kredi paketi, uzun vade imkanı ile dikkat çekiyor. Cazip faiz koşulları ile alınan kredinin geri ödemesi 5 yılda yapılıyor. Halkbank'tan esnaflara özel olarak hazırlanan kredi başvurusunun detayları haberimizde...

Pandemi döneminde birçok işyerinin geçici süre ile kapatılması özellikle esnafın zor günler geçirmesine neden oldu. Yaşanan zor günlerin ardından esnafın ekonomik olarak toparlanması için Halkbank harekete geçti. Esnafa özel kredi paketi hazırlanarak kredi geri ödemelerinin uzun vadede yapılması sağlandı.

HALKBANK 60 AY VADELİ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, en az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan, iş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler krediyi kullanabiliyor.