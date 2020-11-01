Halkbank'tan 6 ay geri ödemesiz kredi fırsatı! Faiz oranı...

Halkbank resmen açıkladı. Halkbank kredi faiz oranı belli oldu. Dev banka düşük faiz oranı ve 6 ay geri ödemesiz kredi paketini hayata geçirdi. Koronavirüsün etkilerini azaltmak için destek paketini devreye alan Halkbank, düşük faiz oranı ve 6 ay geri ödemesiz kredi sunuyor. Peki, Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi nasıl alınır? İşte Halkbank düşük faiz oranı ve 6 ay geri ödemesiz kredi paketi...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları esnafın nefes almasını sağlayacak kredi desteklerini devreye aldı. Başta Halkbank olmak üzere esnafı ekonomik olarak rahatlatmak amacıyla uygun ödeme koşulları ve düşük faiz oranı ile esnafa 60 aya varan vade seçeneği ile kredi desteği sunuyor. Peki, Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi nasıl alınır? İşte Halkbank düşük faiz oranı ve 6 ay geri ödemesiz kredi paketi...

Halkbank'tan esnaf destek paketi! Halkbank, esnafların ihtiyaçlarına yönelik özel olarak sağlanan kredi kullanımı için müşterilere düşük faiz oranı ve uzun vade süreci imkanı sağlıyor.

HALKBANK KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Halkbank esnaf kredisi şartları belli oldu. Halkbank kredilerinden, Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, en az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan, iş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler faydalanabiliyor.

HALKBANK KREDİ ÖDEME SEÇENEKLERİ

Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara özel işletme kredileri, uzun vadeli cazip ödeme koşulları ve uygun faiz oranı sunuyor.

Hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:

60 aya kadar vadeli (aylık, 3 aylık ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)

Bağlı bulunan ESKKK’nın risk grubuna göre azami 125.000-TL, 150.000-TL, 175.000-TL veya 225.000-TL limitli krediler bulunmakta.

Halkbank sadece ESKKK Kefaletiyle değil, ESKKK Kefaleti olmaksızın da Hazine desteğiyle sunulan son derece cazip oranlı kredilerle de ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

Hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:

60 aya kadar vadeli (aylık, 3 aylık ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)

İşletmenizin mevcut durumunun ve mali verilerinin değerlendirilmesine göre azami 100.000-TL ile 225.000TL arasında değişen limitli kredi alınabilecek.