Halkbank sınavı ne zaman açıklanacak? Halkbank sınav sonuç açıklama tarihi

46 ile alınacak Halkbank personel alım sınavı yapıldı. Adaylar sınavın ardından Halkbank sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, Halkbank sınavı ne zaman açıklanacak? Halkbank sınavı ile ilgili merak edilenler...

Halkbank 46 ilde Banko Hizmetleri Asistanı (Servis Asistanı), Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı alıyor. Anadolu Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen sınav bugün gerçekleştirildi. Adayların gözü Halkbank sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte.

HALKBANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Halkbank ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen Halkbank sınavı 8 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Sınavda Banko görevlisi için tek oturum, BT Müfettiş Yardımcılığı ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı için2 oturum yapıldı. Sınav Adana Balıkesir , Çorum, Denizli Trabzon olmak üzere 21 farklı merkezde gerçekleştirildi.

Halkbank sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih heniz belli değil. Ancak, Halkbank sınav başvuru kılavuzunda yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 12 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Kılavuzda, adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde yapılabileceği belirtiliyor. Buna göre Halkbank sınav sonuçlarının pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecek.