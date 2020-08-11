Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Halkbank sınav sonuçları 2020

Halkbank’ın 18 merkezde yaptığı sınavların ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı sorgulanmaya başladı. Bankada farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere yapılan sınav sonuçları bekleyişi sürtüyor. Adaylar, yazılı sınav sorularına 12 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar itiraz edebilecek. Peki Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Halkbank sınav sonucu 2020…

Halkbank, 8 Ağustos tarihinde personel alımı kapsamında Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon'da kurulan merkezlerde sınav yaptı. Sınavların ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi, Halkbank sınav sonuçları sorgulanmaya başlandı. Bilgi teknolojileri müfettif yardımcısı, bilgi teknolojileri iç kontrolör yardımcısı, banko hizmetleri asistanı gibi bölümler için yapılan sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Peki Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 Halkbank personel alımı sınav sonuçları belli oldu mu?

HALKBANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Halkbank sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı. Ancak sınav sonuçlarına yapılacak itirazların 12 Ağustos'a kadar yapılacağı biliniyor. Sınav sonuçlarının 12 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor.

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 12 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.