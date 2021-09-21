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Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Halkbank Banko hizmetleri asistanı sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Halkbank Banko hizmetleri asistanı sınav sonucu nasıl öğrenilir?