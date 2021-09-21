Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Halkbank Banko hizmetleri asistanı sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Halkbank sınav sonuçları araştırmaları devam ediliyor. Banko hizmetleri asistanı istihdam edecek olan Halkbank sınavına giren adaylar Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte Halkbank sınav sonuçları 2021 ile ilgili merak edilenler…
Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Halkbank sınav sonuçlarının Https://Sinavbasvuru.Anadolu.Edu.Tr/ adresinden yayınlanacak. Adaylar, kendilerinden istenilen bilgileri sisteme girerek sonuç sorgulaması yapacak.
Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisindeÜniversite’ye yapabilirler.
Sınav sonuçları henüz açıklanmadı, sınav sonucunun açıklanacağı tarih de paylaşılmadı.