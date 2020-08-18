Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? Halkbank sınav sonuçları 2020…

Halkbank personel alımı sınav sonuçları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. 18 şehirde Halkbank şubelerinde istihdam edilmek için alınacak servis asistanı başvuru süreci sona erdi. 12 Temmuz 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirilen başvuruların ardından sınav da gerçekleştirildi. Peki, Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? İşte Halkbank sınav sonuçları 2020 hakkında merak edilenler…

Halk Bankası 8 Ağustos tarihinde personel alımı kapsamında Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon'da kurulan merkezlerde sınav yaptı. Bilgi teknolojileri müfettif yardımcısı, bilgi teknolojileri iç kontrolör yardımcısı, banko hizmetleri asistanı gibi bölümler için yapılan sınav sonuçları Halkbank personel adayları tarafından bekleniyor. Halkbank sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı. Peki, Halkbank sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?

HALKBANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2020?

Halkbank sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı.

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 12 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.

SINAVDA PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR

Genel Yetenek; eleştirel düşünme, mantık yürütme ve problem çözme sorularından oluşmaktadır. Genel yetenek puanı (60) ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara online kişilik envanteri uygulaması yapılacaktır. Banka sınav şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.