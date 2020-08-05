Halkbank sınav giriş belgesi! Halkbank sınavı ne zaman? Halkbank personel alımı sınav yerleri belli oldu!

Halkbank sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi sınav duyuru panelinden yayınlandı. Halkbank personel alımı için Anadolu Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek Halkbank sınavı için geri sayım başladı. Peki, Halkbank sınavı ne zaman? Halkbank sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte Halkbank sınav giriş belgesi 2020 sorgulama ekranı...

Temmuz ayında tamamlanan Halkbank sınavı başvurularının ardından Halkbank sınavı için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek Halkbank sınavı giriş belgeleri yayınlandı. Peki, Halkbank sınavı ne zaman? Halkbank sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte Halkbank sınav giriş belgesi ekranı...

HALKBANK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI!

Halkbank personel alımı sınav başvuruları Anadolu Üniversitesi tarafından alınmıştı. Adaylar 46 ile alınacak personel alımı için sınavın uygulanacağı tarihi bekliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak Halkbank sınav giriş yerleri de açıklandı.

HALKBANK SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 3 Ağustos 2020 – 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden “E-posta adresi” ve “Aday Şifresi” girerek alabilecekler.

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HALKBANK SINAVI NE ZAMAN?

Halkbank ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek sınav 8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Banko görevlisi için sınavda Genel Yetenek Testi uygulanacak. Sınav 50 dakika sürecek. Adayların, servis asistanı için yapılacak Genel Yetenek Testi bölümünden en az 60 puan almaları gerekiyor.

BT Müfettiş Yardımcılığı ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı için başvuru Yazılı sınav “Genel Yetenek”, “Yabancı Dil” ve “Alan Bilgisi” bölümünden oluşacak ve toplamda 200 test sorusu yer alacak. Sınav 8 Ağustos'ta uygulanacak. Sınavın I. Oturumu saat 10.00'da, II. Oturum ise saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Sınav oturumu ve soru sayısı ise şu şekilde:

Genel Yetenek (50 Soru) Sınav süresi: 50 dakika (I.Oturum)

Yabancı Dil (50 Soru) Sınav süresi: 60 dakika (I.Oturum)

Alan Bilgisi (100 Soru) Sınav süresi: 120 dakika (II.Oturum)