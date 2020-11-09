Halkbank resmen duyurdu! Sıfırlandı ve...

Halkbank resmen açıkladı. Yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiren güzel haber. Dev banka çok önemli bir adım attı. Araba alacaklara güzel haber. Yapılan duyuruda ikinci el araçlarda, alım ve satım işlemlerini hızlı, kolay ve daha güvenilir hale getiren Güvenli Ödeme Sistemi geliştirildi. Artık ücret ödenmesi sırasında oluşan riskler tamamen ortadan kalktı ve dolandırıcılık ihtimali de sıfırlandı. Noter’de tescil işlemlerini tamamlanıncaya kadar, ücret hesapta bekletiliyor. Tamamlanınca tutarın blokesi çözülüyor ve para satıcının hesabına aktarılıyor. İşlem 5 adımda kolayca tamamlanıyor.

Halkbank'tan yüz binlerce müşteri için güzel haber geldi. Dev banka ikinci el taşıt alım satım işlemlerini hızlı, kolay ve daha güvenilir hale getiren Güvenli Ödeme Sistemi geliştirdiğini duyurdu.

Türkiye Noterler Birliği ile sağlanan işbirliğiyle hayata geçen Güvenli Ödeme Sistemi ile ikinci el araç satış işlemlerinde hem alıcılar hem de satıcılar transfer işlemlerinde Halkbank güvenicisine kavuştu. Kamu bankalarının sosyal yaşamın tüm ihtiyaçlarını gözeterek geliştirdikleri ürünlerle özel hizmetler sunmaya devam ettiğine dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan , “Ticari işlemlerin daha güvenli bir şekilde gerçekleşmesi ve işlemlerin daha hızla tamamlanması piyasadaki canlılığa da hizmet edecektir” dedi.

İkinci el araç alım-satım işlemlerinde anlaşmalı tutarların ödenmesi esnasında oluşan riskler Halkbank güvencesiyle tamamen kaldırıldı.

DOLANDIRICILIK İHTİMALİ SIFIRLANDI

Türkiye Noterler Birliği altyapısı ile entegre çalışan Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde dolandırıcılık ihtimali de sıfırlandı.

Sistem sayesinde alıcılar satın aldıkları araç kendi adlarına tescil edildiğinde ödemeyi gerçekleştirecek, satıcılar ise; araçlarının ödemesinin son ana kadar Halkbank garantisi altında olduğunu bilecek.

NAKİT PARA TAŞINMAYACAK

İkinci el araç piyasasındaki canlılığı olumsuz etkileyecek bir takım riskler tespit ettiklerini ve bu sorunları ortadan kaldırmak üzere özel bir çözüm ürettiklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Dijital teknolojinin imkânlarını, tüm alışveriş süreçlerine entegre etmeye çalışıyoruz. Ticari işlemlerin daha güvenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesinin ve alım-satımların daha hızlı tamamlanmasının araç piyasasındaki canlılığa da hizmet edeceğine inanıyoruz. Bugüne kadar ikinci el araç alım-satım işlemlerinde iki tarafın da bazı haklı endişeleri oluyordu. Satıcıların endişelerini gidermek için çoğu zaman alıcılar yanlarında nakit para taşıyordu. Özellikle salgın riski varken bu şekilde işlem yapmak başka riskler de oluşturuyordu. Türkiye Noterler Birliği ile bu endişeleri ortadan kaldırıyoruz ve ikinci el araç alım-satım işlemlerine Halkbank güvencesi getiriyoruz.”

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Halkbank Güvenli Ödeme Sistemi'nde satıcı ve alıcı Noter’de tescil işlemlerini tamamlayana kadar, araç tutarı hesapta bekletiliyor. Tescil işlemi tamamlanınca tutarın blokesi çözülüyor ve para satıcının hesabına aktarılıyor. Satıcı ve alıcılar Noter tescil işleminden önce iptal işlemini sistem üzerinden rahatça yapabildikleri gibi iptal durumlarında satış tutarı hesap sahiplerine iade ediliyor.

5 ADIMDA KOLAYCA TAMAMLANIYOR

- Satıcı, Güvenli Ödeme Sistemi’nde başvuru kaydını oluşturur.

- Satıcı ve Alıcı’ya işleme ilişkin referans numarası SMS ile iletilir.

- Alıcı kendi adına oluşturulan Referans Numarası ile sisteme giriş yaparak SMS ile iletilen Halkbank Güvenli Ödeme Hesabı’na araç satış bedelini gönderir. Böylece hesabındaki ilgili miktar para araç bedeli olarak Halkbank güvencesine alınır.

- Satıcı ve Alıcı Noter’de aracın tescil işlemlerini tamamlar.

- Alıcı’nın Halkbank Güvenli Ödeme Hesabı’na göndermiş olduğu araç satış bedeli, Satıcı’nın Halkbank’taki hesabına aktarılır.