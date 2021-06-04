Halkbank resmen duyurdu! Kredi müjdesi, 6 ay ödeme yok...

Halkbank harekete geçti ve resmen duyurdu. Kredi müjdesi açıklaması geldi. 6 ay anapara ödemesiz, 60 aya varan vade ile 500 bin liraya kadar kredi kullandırılacak. Bir ilk olduğu belirtildi. Kredi paketinin şartları da belli oldu. Halkbank sadece kadın kooperatiflerine özel destek paketini duyurdu. İşte kredi çekecekler için şartlar ve tüm detaylar...

Halkbank kredi müjdesini resmen duyurdu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Gaziantep 'te gerçekleştirilen "Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin eğitim , sanayi ve ticarette önde gelen şehirlerinden olan Gaziantep’te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Gaziantep'in, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin arasındaki köprü olma niteliğiyle, sanayi ve gelişmişlik bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Arslan, "Halkbank olarak özellikle bu yıl, kadınlarımızı ekonomik hayatımıza daha etkin şekilde dahil etmek için yoğun bir çaba içine girdiğimizi paylaşmak isteriz. Toplumumuzun yarısı kadınlardan oluşmaktadır, ancak kadınlarımızın iş gücüne katılımı henüz arzu ettiğimiz seviyelerde değildir. Bu muazzam gücün, ekonomik sistemimize dahil olduğunda, ülke kalkınmasına büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, kadınları bu yolda cesaretlendirmek için, ilk defa işini kurmak isteyen ya da halihazırda işini kurmuş ve geliştirmek isteyen kadın girişimcilere yönelik özel bir ürün olan Kadın Girişimci Destek Paketi'ni oluşturduklarını hatırlattı.

KADIN GİRİŞİMCİ DESTEK PAKETİ

İlk kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde duyurdukları Kadın Girişimci Destek Paketi'ne gösterilen yoğun ilginin ne kadar isabetli bir iş yaptıklarını ortaya koyduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 ay içinde 29 binin üzerinde kadın girişimcimiz Kadın Girişimci Destek Paketlerimizden faydalanmış ve yaklaşık 3 milyar TL’ye ulaşan kredi hacmi gerçekleşmiştir. Kadın girişimcilerimize kullandırdığımız kredinin müşteri deneyimine yönelik yaptığımız araştırmada; sağladığımız bu desteğin pandemi sürecinde meydan gelen ciro eksikliği etkisini azaltma, işletmenin kira ve diğer borçlarını ödeme, üretim kapasitesini artırma, yeni cihaz ekipman yatırımı ve ürün geliştirme yönünden girişimcilerimize önemli derecede katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Çalışmamıza katılanlar bu desteğin salgının olumsuzluklarını azaltmada son derece etkili olduğunu, kredinin kendilerine önemli moral ve motivasyon sağladığını ifade etmiştir. Kadın girişimcilerimiz ayrıca, kredinin pozitif etkisinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngördüklerini paylaşmıştır. Tüm bu veriler bize de moral sağlamış ve kadın girişimcilerimizi destekleyerek doğru yolda ilerlediğimizi kanıtlamıştır."

6 AY ANAPARA ÖDEMESİZ, 500 BİN LİRAYA KADAR KREDİ

Osman Arslan, Halkbank olarak, kelimenin tam anlamıyla pozitif ayrımcılık yaparak kadınlara sağladıkları uygun finansman imkanlarını daha da çeşitlendirmek ve ileriye taşımak arzusunda olduklarını belirtti.

Bu nedenle buradan yeni bir ürünle ilgili müjde vermek istediğini söyleyen Arslan, "Kadın girişimcilerimizden sonra sıra şimdi de kadın kooperatiflerimizde. Halkbank Kadın Kooperatifleri Destek Paketimizi ilk kez buradan, Gaziantep’ten tüm Türkiye’ye duyurmak istiyoruz. Türk bankacılık sektöründe ilk kez sadece kadın kooperatiflerine özel kurgulanan bu destek paketimizle, finansmana erişimde zorluk yaşayan kooperatiflerin önünü açmayı hedeflemekteyiz.

Destek paketimizle; ortaklarının en az yüzde 50’si kadın olan veya hisselerinin yüzde 50’si kadın ortaklara ait olan kooperatifleri hedeflemekteyiz. Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı’nın ise kadın olmasını şart koşmaktayız. Paket kapsamında; makina, ekipman ve ticari araç alımı ile istihdamı desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla, azami 6 ay anapara ödemesiz, toplam 60 aya varan vadelerde, 500 bin TL’ye kadar destek sağlamaktayız." dedi.

Arslan, bu etkinlikte Güneydoğu Anadolu’daki 9 ilden seçilen ve Kadın Girişimci kredisi onaylanan 9 girişimciye, üretkenliklerini desteklemek adına kredilerini sembolik olarak takdim edeceklerini söyledi.