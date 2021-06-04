04 Haziran 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.429 0.08 EURO 10,5270 -0.41
USD 8,6880 -0.16 ALTIN 522,750 -0.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

Halkbank resmen duyurdu! Kredi müjdesi, 6 ay ödeme yok...

04 Haziran 2021 Cuma - 11:59 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 12:17

Halkbank harekete geçti ve resmen duyurdu. Kredi müjdesi açıklaması geldi. 6 ay anapara ödemesiz, 60 aya varan vade ile 500 bin liraya kadar kredi kullandırılacak. Bir ilk olduğu belirtildi. Kredi paketinin şartları da belli oldu. Halkbank sadece kadın kooperatiflerine özel destek paketini duyurdu. İşte kredi çekecekler için şartlar ve tüm detaylar...


Halkbank kredi müjdesini resmen duyurdu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Gaziantep'te gerçekleştirilen "Halkbank Üreten Kadınlar  Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin eğitim, sanayi ve ticarette önde  gelen şehirlerinden olan Gaziantep’te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
 
Gaziantep'in, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin arasındaki  köprü olma niteliğiyle, sanayi ve gelişmişlik bakımından büyük önem taşıdığını  vurgulayan Arslan, "Halkbank olarak özellikle bu yıl, kadınlarımızı ekonomik  hayatımıza daha etkin şekilde dahil etmek için yoğun bir çaba içine girdiğimizi  paylaşmak isteriz. Toplumumuzun yarısı kadınlardan oluşmaktadır, ancak  kadınlarımızın iş gücüne katılımı henüz arzu ettiğimiz seviyelerde değildir. Bu  muazzam gücün, ekonomik sistemimize dahil olduğunda, ülke kalkınmasına büyük bir  katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Arslan, kadınları bu yolda cesaretlendirmek için, ilk defa işini  kurmak isteyen ya da halihazırda işini kurmuş ve geliştirmek isteyen kadın  girişimcilere yönelik özel bir ürün olan Kadın Girişimci Destek Paketi'ni  oluşturduklarını hatırlattı.
 
KADIN GİRİŞİMCİ DESTEK PAKETİ
 
İlk kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde duyurdukları Kadın Girişimci  Destek Paketi'ne gösterilen yoğun ilginin ne kadar isabetli bir iş yaptıklarını  ortaya koyduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:
 
 "Yaklaşık 3 ay içinde 29 binin üzerinde kadın girişimcimiz Kadın  Girişimci Destek Paketlerimizden faydalanmış ve yaklaşık 3 milyar TL’ye ulaşan  kredi hacmi gerçekleşmiştir. Kadın girişimcilerimize kullandırdığımız kredinin  müşteri deneyimine yönelik yaptığımız araştırmada; sağladığımız bu desteğin  pandemi sürecinde meydan gelen ciro eksikliği etkisini azaltma, işletmenin kira  ve diğer borçlarını ödeme, üretim kapasitesini artırma, yeni cihaz ekipman  yatırımı ve ürün geliştirme yönünden girişimcilerimize önemli derecede katkı  sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.
 
Çalışmamıza katılanlar bu desteğin salgının  olumsuzluklarını azaltmada son derece etkili olduğunu, kredinin kendilerine  önemli moral ve motivasyon sağladığını ifade etmiştir. Kadın girişimcilerimiz  ayrıca, kredinin pozitif etkisinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini  öngördüklerini paylaşmıştır. Tüm bu veriler bize de moral sağlamış ve kadın  girişimcilerimizi destekleyerek doğru yolda ilerlediğimizi kanıtlamıştır."
 
 
6 AY ANAPARA ÖDEMESİZ, 500 BİN LİRAYA KADAR KREDİ
 
Osman Arslan, Halkbank olarak, kelimenin tam anlamıyla pozitif  ayrımcılık yaparak kadınlara sağladıkları uygun finansman imkanlarını daha da  çeşitlendirmek ve ileriye taşımak arzusunda olduklarını belirtti.
 
Bu nedenle buradan yeni bir ürünle ilgili müjde vermek istediğini  söyleyen Arslan, "Kadın girişimcilerimizden sonra sıra şimdi de kadın  kooperatiflerimizde. Halkbank Kadın Kooperatifleri Destek Paketimizi ilk kez  buradan, Gaziantep’ten tüm Türkiye’ye duyurmak istiyoruz. Türk bankacılık  sektöründe ilk kez sadece kadın kooperatiflerine özel kurgulanan bu destek  paketimizle, finansmana erişimde zorluk yaşayan kooperatiflerin önünü açmayı  hedeflemekteyiz.
 
Destek paketimizle; ortaklarının en az yüzde 50’si kadın olan  veya hisselerinin yüzde 50’si kadın ortaklara ait olan kooperatifleri  hedeflemekteyiz. Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı’nın ise kadın olmasını şart  koşmaktayız. Paket kapsamında; makina, ekipman ve ticari araç alımı ile istihdamı  desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla, azami 6 ay anapara ödemesiz, toplam 60 aya  varan vadelerde, 500 bin TL’ye kadar destek sağlamaktayız." dedi.
 
Arslan, bu etkinlikte Güneydoğu Anadolu’daki 9 ilden seçilen ve Kadın  Girişimci kredisi onaylanan 9 girişimciye, üretkenliklerini desteklemek adına  kredilerini sembolik olarak takdim edeceklerini söyledi.
 

ETİKETLER

Halkbank Halkbank kredi kredi kredi müjdesi kredi fırsatı anapara ödemesiz kredi kredi açıklaması banka banka kredi kredi duyurusu Halkbank açıklama Halkbank haberleri Halkbank anapara ödemesiz kredi Halkbank kredi fırsatı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.