Halkbank resmen duyurdu! Faizsiz kredi fırsatı...

Halkbank harekete geçti ve resmen duyurdu. Yüz binleri yakından ilgilendiren faizsiz kredi fırsatı devrede. Başvuran alıyor. İndirimli ve faizsiz kredi uygulaması 1 yıl geçerli. Dev bankadan yapılan açıklamada esnafa yüzde 50 faiz indirimi sunulduğu belirtildi. Öte yandan yok olma riski taşıyan esnafa ise bu oran yüzde 100'e çıkıyor yani faiz sıfırlanıyor. 1 Ocak'tan itibaren yeni uygulama başladı. Aynı zamanda genç girişimci esnaf ve sanatkarlara da sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor. İşte detaylar...

Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren faizsiz kredi fırsatı... Başvuran alıyor, yeni yılla birlikte uygulama başladı. Halkbank ’ın esnafa yüzde 50 faiz indirimi sunan kredi desteği, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla başladı. Yüzde 50 indirim oranı, yok olmayla karşı karşıya kalan el dokuma ve bakır işlemeciliği gibi işleri yapan esnaflarda yüzde 100’e çıkıyor. Yani sıfır faiz. İndirim, bakiyesi 2021 yılına devreden kredilere de uygulanacak.

1 YILLIK KREDİ DESTEĞİ

Uygulama, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde geçerli olacak bir yıllık bir kredi desteğini kapsıyor.

YÜZDE 100 FAİZ İNDİRİMİ

Ayrıca esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021’e devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi yapılacak. Bu desteklerden son 1 yıl içinde ticari faaliyetini veya vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamayacak.

100 BİN LİRAYA KADAR SIFIR FAİZ

Tüm bu desteklerle beraber Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara da 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak. Geleneksel, kültüre ve sanatsal değeri olan faaliyetlerde bulunanlara sunulan yüzde 100 indirimli faiz desteğinden ise ancak ‘Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ olan yararlanabilecek.