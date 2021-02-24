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Halkbank resmen duyurdu! 6 ay ödemesiz kredi fırsatı

AA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 10:23 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 11:40

Halkbank harekete geçti. Dev banka tüm vatandaşlara duyurdu. İmzalar atıldı. 6 ay anapara ödemesiz kredi fırsatı. 36 ay vade imkanı bulunuyor. Flaş finansman desteği açıklaması... 100 bin liraya kadar destek sağlanacak.


Halkbank güzel haberi duyurdu. Finansman desteği başlıyor. Halkbank Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)  üyesi seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere 6 ay anapara  ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadelendirilebilecek 100 bin TL’ye kadar finansman  desteği sağlayacak. 

Halkbank ve TÜRSAB arasında "TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentalarına Destek  Paketi" protokolü imzalandı.
 
 Protokol töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kısa  bir süre önce Ankara Ticaret Odası (ATO) Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi  üyesi işletmelere yönelik bir destek paketi açıkladıklarını ifade ederek, şimdi  ise turizm sektörüne ilişkin bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.
 
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın kendilerini bu çalışmada  yalnız bırakmadığını ifade eden Arslan, Baran'a gösterdiği katkı ve törene  katılımı için teşekkür etti.
 
Halkbank olarak Türkiye ekonomisinin gücünü koruyabilmesinde önemli  sorumluluklar üstlendiklerini ifade eden Arslan, meslek gruplarına ve sektörlere  özel finansman hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.
 
Arslan, sözlerine şöyle devam etti:
 
 "Bugün ülkemizin gelişmesinde kilit öneme sahip olan turizm sektörüne  yönelik iş birliği için bir aradayız. Turizm sektörü yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgınının neden olduğu küresel düzeydeki kısıtlamalar nedeniyle en  çok etkilenen sektörlerden birisi olmuştur. Pandeminin yaygınlaşmasını durdurmak  ve salgını kontrol altına almak amacıyla neredeyse tüm ülkeler önlem amaçlı  seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamaya koydu. Seyahat hareketliliğinin  azalması hem küresel düzeyde hem de ülkemizde turizm sektörünün olumsuz  etkilenmesini beraberinde getirdi. Ancak geldiğimiz nokta itibarıyla hem bizim  hem de sektörün geleceğe yönelik pozitif ve umut yüklü bir bakış açısı olduğunu  belirtmek isterim."
 
"10 bine yakın seyahat acentemizin faydalanabileceğini  öngörmekteyiz"
 
Arslan, ülkelerin aşılama gayretlerinin seyahatlerde 2021 yılında  yoğunluk olacağını gösterdiğini ifade ederek, Halkbank olarak sektörü finanse  edeceklerini söyledi.
 
Halkbank olarak turizm sektöründeki firmaların finansman ihtiyaçlarına  destek sağlayabilmek için Kredi Garanti Fonu (KGF) Teminatlı Turizm Destek  Paketi'ni devreye aldıklarını hatırlatan Arslan, şöyle konuştu:
 
 "Şimdi turizm sektörünün en önemli paydaşlarından olan seyahat  acenteleri için, TÜRSAB'la birlikte bir protokol imzalıyoruz. Bu protokol  uyarınca bir üst limit oluşturmuştuk, bunu daha önce 75 bin TL üst limit olabilir  düşüncesindeydik ama bu sabah sayın başkanımız Firuz Bey ve sayın ticaret odası  başkanımızla yaptığımız değerlendirmede prensip olarak bu 75 bin limiti 100 bin  TL üst limit olarak uygulama kararı aldık. Dolayısıyla bu üst limit çerçevesinde  'TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentelerine Destek Paketi' sayesinde acentelerin finansman  ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılamayı ve turizm sezonu öncesi hazırlıklarına  destek olmayı hedefliyoruz.
 
Bu tabi prensip bir limitti, bazı firmalar gerekli koşullar sağlandığı  takdirde bunun daha üzerinde elbette yararlanabileceklerdir. Paket kapsamında  TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin ihtiyaç ve taleplerine göre 6 ay ana para  ödemesiz, 36 aya varan vadeli nakit işletme kredisi, bizim ticari markamız olan  Paraf Kobi Kart, teminat mektubu ve ticari kredili mevduat hesabı taleplerine  yanıt vermiş olacağız. Ayrıca paketten faydalanan TÜRSAB üyelerine dijital  kanallarımızdan ücretsiz EFT/havale yapma imkanlarını da sağlamış olacağız. Bu  destek paketinden 10 bine yakın seyahat acentemizin faydalanabileceğini  öngörmekteyiz."
 
Arslan, farklı sektörlere sağlayacakları yeni çözümlerle ekonomik  aktiviteyi desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.
 
  "Halkbank sektörümüze olan güvenini gösterdi"
 
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, protokole ilişkin,  "Bugün sektörümüz için çok önemli bir gün. Türkiye’ye turist getiren, ülkemize en  büyük döviz girdisini sağlayarak dış ticaret açığını kapatan, istihdam oluşturan  turizm sektörüne güvenin simgesi olacak bir anlaşmanın imzalarını atıyoruz. 82  yıldan bu yana ülkemiz için, halkımız için çalışanların yanında, üretenlerin  destekçisi olan Halkbank, turizm sektörümüze olan güvenini 'Turizme Güven Kredi  Paketi' ile gösteriyor." dedi.
 
Salgının birçok ülke ve ekonomiyi hazırlıksız yakalarken bütün  dengeleri altüst ettiğini anımsatan Bağlıkaya, "Bu süreçte dünya genelinde en  büyük zararı turizm sektörü görürken, sektörün lokomotifi konumundaki seyahat  acenteleri ise pandemiden en çok etkilenen ve en fazla zarar gören kesim oldu.  Yıllarını Türkiye’yi dünyanın dört bir yanında tanıtmaya, pazarlamaya adayan,  ülke aşkıyla tüm zorlukların üstesinden gelen seyahat acentelerimiz, geçtiğimiz  dönemlerde karşılaştıkları birçok krizi en az zararla aşma becerisi gösterirken,  pandemi sektörümüzü daha önce karşılaşmadığı derecede sıkıntıya soktu." diye  konuştu.
 
Bağlıkaya, şöyle devam etti:
 
 "Yaşanan bu soruna bir nebze çözüm bulmak için gerçekleştirdiğimiz  temaslar neticesinde Halkbank, yaptığımız çağrıya yanıt verdi, büyük bir vizyon,  anlayış ve inançla sektörümüze olan güvenini gösterdi. 'Turizme Güven Kredi  Paketi' sektörümüzün yeniden hareketlenmesi, toparlanması ve yükselişi için büyük  bir katkı sağlayacaktır. Turizmdeki hedeflerimize ulaşmak için seyahat  acentelerinin önünün açılması, pazarlama alanında katkı verilmesi ve her şeyden  öte moral desteğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan Halkbank  tarafından sağlanan destek, çok özel bir anlam ifade ediyor. Bugün atılan  imzalar, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomisine, turizmin Türkiye için önemine ve  seyahat acentelerinin bu ülkenin geleceğine sağlayacağı katkıya da güveni  gösteriyor."
 
Bağlıkaya, acentelerin söz konusu pakete başvuru için TÜRSAB'a üye  olduğunu gösterir belge ile Halkbank şubelerine başvurmalarının yeterli olduğunu  da sözlerine ekledi.
 

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