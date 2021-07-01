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Halkbank resmen duyurdu! 6 ay ödeme yok, 100 bin TL'ye kadar...

01 Temmuz 2021 Perşembe - 10:27 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 10:54

Halkbank resmen duyurdu! Kredi fırsatı sunuluyor. 100 bin liraya kadar 6 ay anapara ödemesiz kredi kullandırılacak. Ödemesiz dönem faizleri 1 veya 3'er ayda bir tahsil edilecek. Kredi, aylık eşit taksitli olarak kullandırılabilecek. Kredi vadesi boyunca havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmayacak. Şubeye gitmeden internet üzerinden dijital kredi başvurusu yapılabiliyor. Dijital Krediler Platformu kadın girişimcilerin hizmetine sunuldu. İşte kullandırılacak kredinin tüm detayları...


Kredi fırsatı resmen duyuruldu. 100 bin liraya kadar 6 ay anapara ödemesiz kredi kullandırılacak. Detaylar da tek tek açıklandı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Samsun'da gerçekleştirilen "Halkbank Üreten Kadınlar  Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, şehrin sadece kıymetli geçmişiyle değil,  ülkenin kalkınması yolunda Karadeniz Bölgesi'nin en güçlü ve canlı  ekonomilerinden biri olarak da öne çıktığını aktardı.
 
Toplumun tüm kesimlerinin üretim gücüne katılımını sağlamayı,  bankacılık anlayışının önemli bir parçası olarak değerlendirdiklerine işaret eden  Arslan, "Dünyadaki görünmeyen ve bedelsiz iş gücünün yüzde 61'ini kadınlarımız  oluşturuyor. Bu dünyanın en büyük başarısının paydaşı kadınlarımızın  girişimciliğini ve üretkenliğini desteklemek, Halkbank olarak bizim aile  misyonumuzu güçlendirmenin temel parçasıdır. Kadın girişimcilerimize yönelik  uygun finansal çözümler oluşturmak yolunda attığımız ilk adım olan 'Kadın  Girişimci Destek Paketi'mizden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bu yana 36 binin  üzerinde girişimci faydalanmış ve 3,3 milyar lirayı aşan kredi hacmi  gerçekleşmiştir. Destek paketimizin bu süreçte vesile olduğu başarı öyküleri, ne  kadar doğru bir finansman modeli oluşturduğumuzu ispatlamıştır." ifadelerini  kullandı.
 
256 MİLYON LİRA KREDİ HACMİNE ULAŞILDI
 
Arslan, Samsun'dan medikal malzeme imalatçısı bir müşterilerinin  Halkbank'ın sağladığı kadın girişimci desteğiyle iş hacmini geliştirdiğini ve  ilave 13 personel istihdam ederek, 5 ülkeye ihracata başladığını dile getirdi.  Karadeniz bölgesi kapsamındaki ilk toplantıyı Trabzon'da yaptıklarını hatırlatan  Arslan, şöyle devam etti:
 
"Doğu Karadeniz'den başarılı girişimleri paylaşmış ve Kadın Girişimci  Destek Paketi'ne gösterilen ilgiyi duyurmuştuk. Karadeniz Bölgemizin batıya  uzanan kısmında yer alan 9 ilimiz Samsun, Çorum, Sinop, Kastamonu, Bartın,  Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu'dan da girişimcilerimiz kredi desteğimize geniş  ilgi göstermektedir. Bu illerimizden 2600 kadın girişimcimiz desteğimizden  faydalanarak, toplamda 256 milyon lira kredi hacmine ulaşılmıştır. Bu 9 ilimizden  kredisi onaylanan 9 girişimci kadınımıza, üretkenliklerini desteklemek adına  kredilerini takdim ettik. Üreten Kadınlar Toplantıları'nı düzenlemek üzere yola  çıkarken ana hedefimiz, kadın girişimcilerimizi cesaretlendirerek onları teşvik  etmekti. Ortaya çıkan güzel sonuçlar, girişimcilerimizi olduğu kadar bizi de  motive etmektedir."
 
 
KADIN GİRİŞİMCİLERE DİJİTAL KREDİ FIRSATI
 
Arslan, destek paketinin gördüğü yoğun ilgi üzerine kadın  kooperatiflerine de yöneldiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
 "Türkiye'de ilk kez sadece onlara odaklanan Kadın Kooperatifleri  Destek Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi, geldiğimiz noktada kadın  girişimcilerimiz için önemli bir avantaj daha sunuyoruz. Bunu da buradan,  Samsun'dan duyurmak istiyorum. Dijital Krediler Platformu'muzu kadın  girişimcilerimizin hizmetine sunuyoruz. Böylece şubeye gitmeksizin  halkbankkobi.com.tr üzerinden kredi başvurusunda bulunabileceklerdir.
 
Başvurusu  onaylanan kadın girişimci müşterimizin, işlemleri de otomatik olarak  gerçekleştirilecek, tek tuşla belgelerine onay verilebilecektir. Dijital kredi  sayesinde kadın girişimciler, 24 saat gibi kısa bir sürede kredi başvuru sonucunu  alma imkanına kavuşacaktır. Halkbank olarak önümüzdeki dönemde de kadın  girişimcilerimize sağladığımız finansal çözümleri geliştirmeye ve  girişimcilerimizin önünü açacak yeni imkanları duyurmaya devam edeceğiz. 2021,  kadın girişimcilerimizin başarı hikayeleriyle gurur duyacağımız örnek bir yıl  olacaktır."
 
Konuşmanın ardından 9 ilden kredisi onaylanan 9 girişimci kadına,  üretkenliklerini desteklemek adına kredileri takdim edildi.
 
Program kapsamında daha sonra "İlham Veren Kadınlar" ve "Gelecek İçin  Sıfır Atık" başlıklı paneller düzenlendi.
 
KULLANDIRILACAK KREDİNİN DETAYLARI
 
-Kredi vadesi; azami 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 36 ay.
-Kredi, aylık eşit taksitli olarak kullandırılabilecek.
-Ödemesiz dönem faizleri 1 veya 3’er ayda bir tahsil edilecek.
-Kredi vadesi boyunca Kadın Girişimcilerden Havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmayacak.
-Kadın Girişimcilerin paket kapsamında kullanabileceği kredi limiti azami 100.000 TL.

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