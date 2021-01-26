Halkbank resmen duyurdu! 20 bin TL'ye kadar...

Halkbank resmen duyurdu. Binlerce kişiye iyi haber geldi. İmzalar atıldı. İşletme sermayesi ihtiyacını karşılamak isteyen ATO üyesi sigortacılar ve eksperler, ihtiyaçları doğrultusunda çatı limit 75 bin TL olmak üzere 75 bin TL’ye kadar limitli Paraf KOBİ Kart ve 20 bin TL’ye kadar Kredili Mevduat Hesabı ürünlerinden yararlanabilecek. Protokol kapsamında talepte bulunan işletmelere uygun komisyon oranları ile acentelik yaptıkları ana firmaya hitaben düzenleyebilecekleri 75 bin TL’ye kadar 1 yıl vadeli teminat mektubu desteği de verilecek.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Halkbank arasında sigorta acenteleri ve sigorta eksperlerinin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla protokol imzalandı. Halkbank tarafından imzalanan protokol ile ATO Üyesi Sigorta Acentelerine ve Eksperlerine Destek Paketi ile ATO üyesi sigorta acenteleri ve eksperlerine ihtiyaçları ve kredi değerlilikleri ölçüsünde işletme başına toplamda 75 bin TL’ye varan tutarda destek verilecek. İşletme sermayesi ihtiyacını karşılamak isteyen ATO üyesi sigortacılar ve eksperler, ihtiyaçları doğrultusunda çatı limit 75 bin TL olmak üzere 75 bin TL’ye kadar limitli Paraf KOBİ Kart ve 20 bin TL’ye kadar Kredili Mevduat Hesabı ürünlerinden yararlanabilecek. Protokol kapsamında talepte bulunan işletmelere uygun komisyon oranları ile acentelik yaptıkları ana firmaya hitaben düzenleyebilecekleri 75 bin TL’ye kadar 1 yıl vadeli teminat mektubu desteği de verilecek.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, protokol imza töreninde sigorta acentelerine ve eksperlerine verilen desteklerden dolayı Halkbank Genel Müdür Osman Arslan ’a teşekkürlerini iletti. Baran, "Bugün, Halkbank ile yeni bir iş birliği başlatmak üzere bir araya geldik. Ankara Ticaret Odamızın 67 No’lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi’nin talebiyle başlatılan çalışma sonucunda bugün hayata geçireceğimiz protokol sayesinde odamız üyesi sigorta acenteleri ve eksperleri, Halkbank’ın bankacılık ürünlerinden özel imkânlarla faydalanmaya başlayacaktır. Sigorta sektörü için adeta bir yeni yıl hediyesi olan bu protokolün hayata geçirilmesinde Genel Müdürümüz Sayın Arslan başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

ATO Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi üyelerine yönelik destek paketi ile sigorta sektörünün yanında olduklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise şunları kaydetti: “Bankacılık ve sigorta sektörleri finansal sistemin en önemli unsurlarıdır ve birçok alanda birbirinin tamamlayıcısıdır. İki sektör de kurumsal ve bireysel müşterilerin finansal güvencelerini sağlayabilmek amacıyla önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Bu amaçla sigorta acentelerinin ve eksperlerinin ihtiyaçlarına öncelik vererek Ankara Ticaret Odası ile bir iş birliğine gittik. İmzaladığımız protokolle ATO Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi üyesi işletmelere 75 bin TL üst limitli bir destek paketi sağlıyoruz ve sigorta sektörünün de sigortası olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyoruz. Farklı meslek gruplarına sağladığımız desteklerle piyasadaki canlılığa katkı vermeye devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Halkbank Genel Müdürü Arslan’a hediye takdim etti.