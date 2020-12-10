Halkbank kararı resmen duyurdu! Değişti, hesabı olanlar...

Halkbank harekete geçti ve Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren yeni kararı duyurdu. Dev bankadan açıklama geldi. Koronavirüs sebebiyle Türkiye'de çok sayıda karar alındı. Bu tedbirlerin yanı sıra bankalar da adım attı ve yeni kararlar aldı. Çoğu bankanın çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Bu bankalardan biri de Halkbank oldu.
Halkbank bütün müşterilerine mesai saatlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Öte yandan müşterilerin bankacılık işlemlerini dijital kanallardan 7 gün 24 saat boyunca gerçekleşmeye devam edilebileceği bildirildi.
HALKBANK'TAN YAPILAN AÇIKLAMA
Halkbank'ın sosyal medya hesabından yapılan yeni açıklamada şöyle denildi:
"Değerli Müşterilerimiz, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.