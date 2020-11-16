Halkbank hesaplı evim konut kredisi! Banka müşterisi olmasam da Halkbank hesaplı evim konut kredisinden nasıl faydalanabilirim, faiz oranları ne?

Ev alma hayali kuran vatandaşlar, bankaların konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Bütçelerine uygun en uygun faizli krediyi veren bankaları araştırıyor. Avantajlı paketler sunan bankaların konut kredisi paketleri ise yoğun ilgi görüyor. Biz de Halkbank hesaplı konut kredisi hakkında merak edilen tüm ayrıntıları derledik. İşte Halkbank hesaplı evim konut kredisi…

Konut kredisi faiz oranları arama motoru üzerinden yoğun olarak aranan konuların başında yer alıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankalar tarafından sunulan kredi paketleri araştırıyor. İşte Halkbank hesaplı evim konut kredisi…

HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ ÖDEME TABLOSU

1.El konut alımlarınız için; azami 1 milyon TL ve 120 ay vadeye kadar %0,99 faiz oranı ile 1 milyon TL üstü tutar ve/veya 180 ay vadeye kadar %1,09 faiz oranı ile kullanım yapabilirsiniz.

2. El konut alımlarınız için; Azami 1 milyon TL ve 120 ay vadeye kadar %1,25 faiz oranı ile 1 milyon TL üstü tutar ve/veya 180 ay vadeye kadar %1,35 faiz oranı ile kullanım yapabilirsiniz.

Örnek Ödeme Tablosu

Hesaplı Evim Konut Kredisi Kredi Tutarı (TL)(*) Kredi Vadesi

(Ay)(*) Aylık Faiz Oranı (%)(*) Tahsis Ücreti (TL) Taksit Tutarı (TL) Diğer Masraflar(TL)** Yıllık Maliyet Oranı (%) 1. El Konut 100.000 120 0,99 500 1.427,78 1.105,76 12,9980 2. El Konut 100.000 120 1,25 500 1.613,35 1.105,76 16,5674



*Hesaplı Evim Konut Kredisi kapsamında 1. el konutların finansmanı için uygulanan %0,99 faiz oranı; azami 1 milyon TL kredi tutarı ve 120 ay vadeye kadar geçerlidir.1 milyon TL üzeri tutar ve/veya 120 ayın üzerinde 180 aya kadar olan kredi taleplerinde %1,09 faiz oranı geçerlidir.



*Hesaplı Evim Konut Kredisi kapsamında 2. el konutların finansmanı için uygulanan %1,25 faiz oranı; azami 1 milyon TL kredi tutarı ve 120 ay vadeye kadar geçerlidir. 1 milyon TL üzeri tutar ve/veya 120 ayın üzerinde 180 aya kadar olan kredi taleplerinde %1,35 faiz oranı geçerlidir.



Yıllık maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamaktadır. Tahsis ücreti, Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV)’nden muaftır.

Toplam maliyet oranları; faiz, tahsis ücreti, örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır. Diğer Masraflar; Ekspertiz ücreti 950 TL ve ipotek tesis ücreti 155,76 TL’dir.

Ekspertiz ücreti, Konut Sigortası ve Zorunlu Deprem Sigortası prim tutarları; konutun lokasyonu, metrekaresi vb. kriterlere göre değişiklik göstermektedir.

Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 100.000 TL 120 Ay vadeli kredi kullanan 35 yaşında erkek müşteri için bir yıllık sigorta primi ortalama 203,83TL’dir.



Kredi faiz oranları; Bankamızdan en az kredi taksit tutarı kadar Açık Hesap açtırmayı, kredi kartı başvurusu yapmayı, en az üç adet otomatik ödeme talimatı vermeyi, Bankamızdan Hayat Sigortası, Zorunlu Deprem Sigortası ve Konut Sigortası yaptırmayı ve İnternet/Mobil/Dialog şube üyeliklerinden en az bir tanesini yaptırmayı talep eden müşterilerimiz için geçerlidir.



İlgili ürünleri bulunmayan veya başvurusu olmayan müşterilerimiz için kampanyalı faiz oranlarımız;

1. El konutlarda; 1 milyon TL ve 120 ay vadeye kadar %1,19 faiz oranı, 1 milyon TL üstü ve/veya 180 ay vadeye kadar, %1,29 faiz oranı,

2. El konutlarda; 1 milyon TL ve 120 ay vadeye kadar %1,45 faiz oranı uygulanmaktadır.



Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullandırımını durdurma hakkını saklı tutar.

NASIL FAYDALANABİLİRİM?

Bankamız müşterisi olmasanız dahi, Halkbank.com.tr’ üzerinden kredi başvurunuzu online yapabilir. Ya da en yakın Halkbank Şube'sine başvurabilir.

HALKBAN KREDİ KONUT KREDİSİ İÇİN BAŞVURU LİNKİ



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