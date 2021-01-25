Halkbank esnaf kredisi erteleme nasıl yapılır, belli mi? Halkbank esnaf destek kredisi erteleme (1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 ay erteleniyor)

Halkbank esnaf destek kredi ödemeleri ertelendi mi? sorusu yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredileri 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun." dedi. Peki, Halkbank esnaf kredisi erteleme nasıl yapılır? Halkbank esnaf kefalet kredisi erteleme 2021…

Halkbank esnaf kredisi erteleme süreci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndan, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan burada 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelendiğini duyurdu. Peki, Halkbank esnaf kredisi erteleme nasıl yapılır? Halkbank esnaf destek kredisi erteleme hakkında merak edilenler…

Esnaf ve sanatkarlara müjde geldi

Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredileri 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun.

Halkbank esnaf kredisi erteleme nasıl yapılır?

Hazine destekli olarak tahsis edilen 25 bin liraya kadar limitli esnaf destek kredisi için erteleme süreci başladı. Erteleme süreci hakkında detaylar, henüz belirtilmedi. Süreç ile ilgili bilgiler Halkbank tarafından duyurulacak.

Ekonomik İstikrar Kalkanı düzenlemeleri kapsamında da Halkbank tarafından, nakit akışı sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkarlara finansman imkânı sağlamak amacıyla Esnaf Destek Paketi adı altında "işletme kredisi" ve "esnaf kredi kartı" fırsatı getirilmişti.

Halkbank tarafından sağlanan krediler kapsamında yürürlüğe konulan, 25 bin liraya kadar limitli, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4,5 faizli, 6 aya kadar ödemesiz dönem uygulanabilen Hazine faiz destekli işletme kredisinden binlerce esnaf ve sanatkâr yararlandı.