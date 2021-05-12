Halkbank duyurdu! 60 bin liradan başlıyor...

İkinci el araç almak isteyenler fiyat araştırması yapıyor. Halkbank ihale yöntemi ile ikinci el araba satışı yapıyor. Ucuz fiyata araba satın almak isteyen vatandaşlar, banka tarafından listelenen araçlar için teklif verebilirler. Halkbank tarafından oluşturulan başvurunuz, gerekli kontroller yapılarak onaylandıktan sonra kayıtlı cep telefonunuza sisteme giriş için gerekli şifre gönderiliyor. Gerçek kişiler için TC kimlik numarası, tüzel kişiler için de vergi numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yaparak teklifinizi iletebiliyor.

E-İhale Nasıl Yapılacak?

Herhangi bir araca teklif verildiği anda, o araç için belirlenen 3 günlük ihale süresi işlemeye başlayıyor. İhale için kalan süre ve o araca gelen en iyi teklifi internet sından istekliler ve diğer müşteriler de görülebiliyor. İhale süresi içinde, teklif vermek isteyenler ihaleye katılabilir. İhale bitiş saatine 30 dakika kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin arttırılması halinde, ihale bitiş saati, otomatik olarak 30 dakika daha uzatılıyor. Son 30 dakika içinde başka teklif gelmemesi durumunda ihale sona erecek ve en yüksek teklifi veren istekli, ihaleyi kazanmış olacak. Muhammen bedelin altında teklif verilemiyor.