Halkbank 46 ilde KPSS şartsız personel alıyor! Halkbank sınav başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank personel alım ilanı yayınlandı. Halkbank 46 ilde Banko Hizmetleri Asistanı (Servis Asistanı), Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı alacak. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak Halkbank sınavı için başvurular başladı. Peki, Halkbank personel alımı şartları belli oldu! Halkbank sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte Halkbank personel alımı ile ilgili detaylar...

Halkbank, KPSS şartsız personel alımı yapacak. Halkbank ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek sınavla 46 ilde Banko Hizmetleri Asistanı (Servis Asistanı), Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı alacak. Halkbank personel alımı için sınav başvurusu başladı. Peki, Halkbank personel alımı şartları ne? Halkbank sınav başvurusu nasıl yapılır? şte Halkbank personel alımı başvuruları, sınavı ve kılavuzu ile ilgili detaylar...

Halkbank, KPSS şartsız personel alımı yapacak. Halkbank ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek sınavla Halkbank Şubelerinin bulunduğu 46 İlde Banko Hizmetleri Asistanı (Servis Asistanı), Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı kadrolarında personel alınacak.

HALKBANK 46 İLDE PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Halkbank'ın alım yapacağı iller şu şekilde;

Halkbank tarafından yayınlanan personel alım ilanında başvuru şartları, başvuru süresi ve hangi bölümlerden mezun adayların başvuru yapabileceği ile ilgili tüm detayları paylaştı.

BANKO HİZMETLERİ ASİSTANI (SERVİS ASİSTANI) İLANI

Halkbank ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek sınavda Genel Yetenek Testi uygulanacak. Adayların, servis asistanı için yapılacak Genel Yetenek Testi bölümünden en az 60 puan almaları gerekiyor.

BANKO HİZMETLERİ ASİSTANI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, İÇKONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV İLANI VE KILAVUZU İÇİN T IKLAYIN

BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI İLANI

BT Müfettiş Yardımcılığı ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı için başvuru Yazılı sınav “Genel Yetenek”, “Yabancı Dil” ve “Alan Bilgisi” bölümünden oluşacak ve toplamda 200 test sorusu yer alacak.

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 3 Ağustos 2020 – 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden “E-posta adresi” ve “Aday Şifresi” girerek alabilecekler.

Giriş sınavı yazılı aşaması; 8 Ağustos 2020 tarihinde Adana , Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep , İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon olmak üzere 21 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

BT Müfettiş Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan, başarı puanı en yüksek ilk 50 aday, BT İç Kontrolör Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan, başarı puanı en yüksek ilk 50 aday, mülakat, online kişilik envanteri ve diğer işe alım uygulamalarına katılmaya hak kazanacak.

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Başvurular için adayların, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresine giriş yapmaları gerekiyor. Anadolu Üniversitesi internet başvurusunu tamamladıktan sonra adayların başvuru için 140 TL sınav ücretini ödemeleri gerekiyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HALKBANK İŞE ALIM YAZILI SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN