Halka arzda rekor! Matriks’e 689 bin talep geldi!

Yatırımcıdan 8,8 kat talep aldıklarını belirten Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, “Borsa İstanbul ’daki halka arzlar arasında bugüne kadar ki en yüksek talebi almış olmaktan gurur duyuyor ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Yatırımcılarımızın ilgisi, onlara olan sorumluluğumuzu ve gelecek hedeflerimize olan bağlılığımızı bir kat daha artırdı” dedi.

MATRİKS BORSADA İŞLEM GÖRMEYE HAZIRLANIYOR!

Bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların; piyasalara ilişkin veri, haber , analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu firmaların alt yapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., borsada işlem görmeye hazırlanıyor. 30-31 Mart tarihleri arasında Garanti BBVA Yatırım ve tüm aracı kuruluşlardan pay başına 28 TL satış fiyatı ile talep toplayan Matriks, 689 bin 426 yatırımcı talebi ile tarihi bir rekor kırdı. Halka arzın sonucu olarak eşit dağıtım ile kişi başı en çok 11 adet olacak şekilde pay dağıtımı yapıldı.

PAYLARA 8,8 KATI KADAR TALEP GELDİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) yapılan açıklamaya göre Matriks halka arzında, toplamda 689 bin 348 gerçek ve tüzel yatırımcıdan 65.060.523 TL’lik filtre edilmemiş talep toplandı. Halka arz edilen toplam 207.759.440 TL değerli 7.419.980 adet Matriks paylarının tamamı satıldı. 689 bin 348 gerçek ve tüzel kişiye 7.419.157 adet pay dağıtımı yapılırken, yatırım ortaklığı, fon ve diğerlerinden oluşan 78 yatırımcıya ise 823 adet pay satıldı. Rekor talebin geldiği arz sürecinde; fiyatı 28,00 TL olarak belirlenen paylara 8,8 katı kadar talep geldi.

Talep toplama sürecinde gördükleri ilgiye değinen Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, “Borsa İstanbul’daki halka arzlar arasında bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmaktan gurur duyuyor ve yatırımcılarımıza Matriks’e gösterdikleri ilgi ve güven için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizlere inanarak şirketimizin geleceğine ortak olan yatırımcılarımızla birlikte sürdürülebilir büyüme yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Yatırımcılarımızın ilgisi, onlara olan sorumluluğumuzu ve gelecek hedeflerimize olan bağlılığımızı bir kat daha artırdı” dedi.

TAAHHÜTLER YATIRIMCIYA GÜVEN AŞILADI

Sundukları 3 taahhütle yatırımcıdan büyük ilgi gördüklerini belirten Tutar, şirkete gelen bu rekor talebin 18 yıllık emeğin karşılığı olduğunu, ayrıca teknoloji firmalarının kalıcılığı ve sektörün paydaşı olması bakımından büyük önem arz ettiğini belirtti. Halka arz sonrası yüzde 38,05’i Borsa İstanbul ’da işlem görmeye başlayacak olan şirket, yatırımcısına 22 gün süreyle geri alım ve şirket ortaklarının iki yıl süreyle borsada satış yapmayacağı garantisini veriyor. Matriks ayrıca, iki yıl süreyle hedeflenen FAVÖK seviyelerine ulaşılamazsa yatırımcısına yüzde 20’ye kadar bedelsiz hisse taahhüdünde bulunuyor. Buna göre; ilk yıl için 54 milyon 9 bin TL rakamına ulaşılamazsa yüzde 10, 30 milyon TL rakamına ulaşılamazsa yüzde 20 bedelsiz hisse taahhüdü veriyor. Matriks, birinci yılda hedefe ulaşılması halinde bu taahhüt ikinci yıla taşıyacak ve hedeflenen 75 milyon 841 bin TL rakamına ulaşılamazsa yüzde 10, 40 milyon TL rakamına ulaşılamazsa yüzde 20 bedelsiz hisse verecek. Bununla birlikte, kar dağıtım politikası olarak; dağıtılabilir dönem karının asgari yüzde 25’lik kısmının temettü olarak dağıtılması hedefleniyor.

HALKA ARZIN ANA MOTİVASYONU KURUMSALLAŞMAK

Her ay yüz binlerce kullanıcıya veri dağıtımı, işlem platformları ve emir-risk yazılımları gibi üç ana başlıkta hizmet verdiklerini kaydeden Tutar, “Bugün yarısından fazlası AR-GE ve tasarım ekibi olmak üzere 162 çalışanımız ile önümüzdeki 5 yıllık projeksiyondaki yatırımlarımızı kendi öz kaynaklarımızla tamamladık. Halka arzdaki amacımız şirkete bir fon sağlamaktan ziyade, Matriks’in kuruluş dönemindeki hayali olan borsada kendi verisini yayınlamak ve bütün sektöre kurumsallaşmak adına güçlü bir mesaj vermek. Halka arzın markamız için yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz” diye açıkladı.