Halka arz edilecek hisseler! SPK'dan 4 halka arza onay!

Halka arz edilecek yeni hisseler belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) duyurdu. SPK BMS Çelik, Oyak Yatırım, Ünlü Yatırım ve Başkent Doğalgaz'ın halka arzlarına onay verdi.

Halka arz edilecek hisseler belli oldu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Yatırım Holding A.Ş ve Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz başvurularını onayladı.

SPK Haftalık Bülteni'ne göre; BMS Çelik'in hisse satış fiyatı 4,87 TL, Oyak Yatırım'ın 18,65 TL, Ünlü Yatırım'ın satış fiyatı 6,90 TL ve Başkent Doğalgaz 'ın pay başına satış fiyatı 9,72 TL olarak belirlendi.

HEPSİBURADA'NIN YURT DIŞINDA HALKA ARZINA ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hepsiburada .com'un yurtdışında olası halka arzına onay verdi.

SPK tarafından yayımlanan bültende, Hepsiburada'nın tamamına sahip olan şirkete atıfta bulunularak, "D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'nin yurt dışında halka arz edilecek pay ihracına ilişkin olarak hazırlanan ihraç belgesine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir" denildi.