Halka arz edilecek hisseler! Halka arzlar ne zaman? Halka arz tarihleri...

Yatırımcılar merak ediyordu. Şirketler tek tek açıkladı. Borsa İstanbul'da şirketler halka arz için sıraya girerken yatırımcı da halka arz tarihlerini merak ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran şirketlerden açıklamalar gelmeye başladı. Başta gıda şirketleri olmak üzere enerji piyasasında yer alan şiketler de hisselerinin halka arzı için çalışmalarına başladı. Selva Gıda, İzdemir Enerji, Matriks, Galata Wind ve Param halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Peki, Halka arzlar ne zaman? En yakın halka arz ne zaman? İşte yeni halka arz olacak hisseler ve halka arz tarihleri...

Halka arz edilecek hisseler belli oldu. Şirketler, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) arz için başvuruda bulunurken çalışmaları hakkında bilgileri de kamuoyu ile paylaşmaya başladılar. Başta gıda ve enerji olmak üzere yatırım şirketleri de halka arz için sıraya girdi. Yatırımcının yakından takip ettiği hisselerin başında Selva Gıda, İzdemir Enerji, Matriks, Galata Wind ve Param yer alıyor. Peki, Halka arzlar ne zaman? En yakın halka arz ne zaman? İşte yeni halka arz olacak hisseler ve halka arz tarihleri...

HALKA ARZLAR NE ZAMAN?

MATRİKS HALKA ARZ İÇİN SPK'YA BAŞVURDU

Bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların; piyasalara ilişkin veri, haber , analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. Finans sektöründe sahip olduğu bilgi birikimiyle güçlü bir altyapıya sahip olan Matriks, halka arzla yeni ortaklara yer açmaya hazırlanıyor.

2003 yılından bu yana, sunduğu hizmet anlayışı ile Finansal Teknoloji (FinTech) firmasına dönüşen Matriks, yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket olarak dikkat çekiyor. Finans dünyasının yakından tanıdığı Matriks, finans piyasalarında oluşan verileri, bu piyasalarla ilgili haber ve yorumları analiz imkanlarıyla birlikte anlık olarak sunuyor ve bu piyasalara yönelik işlem platformları, emir ve risk yönetim sistemleri başta olmak üzere teknolojik çözümler geliştirerek bunlara ilişkin hizmetler veriyor.

Matriks, halka arz sürecinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’yi yetkilendirdi. SPK’ya iletilen taslak izahname şirketin www.matriksdata.com ve Garanti Yatırım’ın www.garantibbvayatirim.com.tr internet sitesinde yayımlandı.

GÖZDE GİRİŞİM PENTA'NIN HALKA ARZINI DUYURDU! Gözde Girişim, Penta'nın halka arz çalışmaları için İş Yatırım 'ın yetkilendirildiğini duyurdu. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre yüzde 54,30 oranında hissedarı olduğu Penta'nın bir kısım paylarının sermaye artırımı ve/veya ortak pay satışı suretiyle halka arzı planlanırken, söz konusu işlemi koordine etmek ve çeşitli konularda danışmanlık yapmak üzere İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirildi. Gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde KAP üzerinden duyurulacağını açıklayan şirket, "İşlem bu güne kadar belirsizlik taşıdığından Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.01.2021 tarihli kararıyla erteleme kararı alınmıştır." açıklaması yaptı.

SELVA GIDA HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

22 Ekim tarihinde KAP'da halka arz başvurusu yayımlanan Selva Gıda'nın halka arzı başvurusu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklaması yayınlandı.

Konuyla ilgili olarak İttifak Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada; “Bağlı ortaklığımız Selva Gıda San.A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla 24.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan izin başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.10.2020 tarihli 66/1307 sayılı toplantısında olumlu bulunduğu, SPK iznine ilişkin ilgili daire kararının 26.10.2020 (Bugün) tarihinde tebliğ alındığı, Bakanlık onayı için bugün Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığı, Selva Gıda San.A.Ş.tarafından Şirketimize bildirilmiştir.”

İZDEMİR ENERJİ'DEN HALKA ARZ AÇIKLAMASI!

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. iştiraki İzdemir Enerji'nin halka arzına yönelik SPK'ya ön izin başvurusu yapmıştı. İzdemir Enerji halka arzı ne zaman yapılacak yatırımcılar tarafından merak edilirken, henüz Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) konuyla ilgili bir haber gelmedi. Geçtiğimiz Ocak ayında aracı kurumlarla görüşmeler yapıldığını fakat sonuçlanmadığını belirten şirket sonunda TSKB'ye yetki vereceğini açıkladı.

İzdemir Enerji KAP'ta bildiri yayımlayarak, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile "Halka Arz Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri Verilmesine İlişkin Yetkilendirme Sözleşmesi" imzaladığını duyurdu. Bu süreçte uzmanlar Borsa İstanbul 'da İzdemir Enerji'nin talep toplama tarihlerinin kısa bir süre içerisinde açıklanabileceğini öngörüyor.

GALATA WIND HALKA ARZ ONAYI ALDI!

Doğan Holding iştiraki Galata Wind Enerji'nin halka arzına yönelik SPK'ya ön izin başvurusu yapmıştı. Galata Wind Enerji halka arzı ne zaman yapılacak yatırımcılar tarafından merak edilirken, henüz Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) konuyla ilgili bir haber gelmedi. Galata Wind Enerji'nin halka arz oranı nedir sorusuna da henüz cevap gelmedi fakat Galata Wind Enerji KAP'ta bildiri yayımlayarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Yetki Sözleşmesi"imzaladığını açıkladı. Bu süreçte uzmanlar Borsa İstanbul 'da Galata Wind Enerji'nin talep toplama tarihlerinin kısa bir süre içerisinde açıklanabileceğini öngörüyor.

SPK başvurusu onaylanan Galata Wind Enerji A.Ş.’nin Borsa İstanbul'da talep toplama işlemine Garanti BBVA Yatırım liderlik edecek. Yatırımcılar Galata Wind Enerji'nin 2021 yatırımları ve hedefleri nelerdir araştırmasına başladı.

PARAM'DAN HALKA ARZ AÇIKLAMASI

Param'ın Kurucusu Emin Can Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında ağustos ayında halka arz planladıklarını ve talep toplayacaklarını açıkladı. Yılmaz, açıklamasında sektörde ilk halka açılan şirket olacaklarının vurguladı. Şu an aracı kurumla anlaşmalarının devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, halka arz detaylarını SPK onayından sonra paylaşacaklarını belirtti.

Yılmaz, "Tam Borsa İstanbul'un istediği, kurumsal, şeffaf, karlı, sürdürülebilir bir yapıdayız" dedi. Halka arzdan gelen bütün kaynadığı da Param'ı büyütmek için kullanacaklarını açıklayan Yılmaz, halka arzla birlikte satıl alma ve birleşme yapmak için yatırımcılarla görüşüldüğünü açıkladı.

İki farklı şirketle görüştüklerini belirten Yılmaz, mart sonunda belli olacağını ve Param'ın büyümesinin kaçınılmaz olacağını aktardı. Yılmaz yapılacak yatırımların yüzde 50 ya da çoğunluk hisse satın alma şeklinde olacağını açıklayarak, 2020 yılında Almanya merkezli dijital banka insha'ya yatırım yaptıklarını aktardı. Yılmaz açıklamasına, "Normalde bankalar fintechlere yatırım yapar. Ama ilk defa bir fintech bir bankaya yatırım yaptı. insha Avrupa 'da dijital banka olma yolunda işlemlerine başladı. Biz insha'nın yol haritasına ortak olduk diyebilirim. Şöyle ki, biz her yerde altyapı sağlayıcı olmak peşindeyiz. Çünkü bu işin gücünün altyapıdan geldiğini düşünüyoruz" diye konuştu.