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Halk salgında evde kaldı, telefonla konuşma zirve yaptı

28 Ekim 2020 Çarşamba - 17:13 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 17:13

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasakları ve halkın evde kalma uyarılarına kulak vermesi, telefonla konuşma sürelerini artırdı. Ocak-mart döneminde aylık ortalama 488 dakika olan mobil cihazlardan konuşma süresi, salgının etkili olduğu nisan-haziran döneminde aylık ortalama 544 dakikaya yükseldi ve Türkiye bu konuda Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.


AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve  İletişim Kurumunca (BTK) hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2020  Yılı 2. Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, Kovid-19  salgını döneminde mobil cihazlardan yapılan aylık ortalama konuşma süresi 56  dakika arttı.
 
Ocak-mart dönemini kapsayan yılın ilk çeyreğinde başta cep telefonları  olmak üzere mobil cihazlardan yapılan görüşme süresi aylık ortalama 488  dakikaydı. Mart ortasından itibaren artışa geçen Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle  çeşitli tedbirler uygulamaya konuldu.
 
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı, evden çalışma döneminin  yoğunlaştığı, vatandaşların zorunlu durumlar dışında dışarı çıkmaması yönünde  çağrıların yapıldığı nisan-haziran döneminde cep telefonuyla konuşma süresi de  arttı.
 
Söz konusu 3 aylık dönemde mobil telefonlarla konuşma süresi bir  önceki döneme göre yüzde 11,4 artışla aylık 544 dakikaya ulaştı. Türkiye, bu  alanda Avrupa u?lkeleri arasında ilk sırada yer aldı.
 
4,5G abone sayısı yaklaşık 75,4 milyon oldu
 
Ülkedeki mobil yaygınlık oranı yılın ikinci çeyreği itibarıyla yüzde  98,3 olarak hesaplandı. Bu dönemde mobil abone sayısı yaklaşık 81,7 milyon olarak  hesaplandı.
 
Ülkenin haberleşme altyapısı 5G'ye hazırlanırken, mevcut 4,5G  hizmetinden yararlanan abone sayısındaki artış da devam etti.
 
Türkiye'nin 4,5G abone sayısı geçen yılın ikinci çeyreğinde 73 milyon  433 bin 917 iken bu yılın haziran ayı itibarıyla 75 milyon 362 bin 689'a ulaştı.
 
Böylece, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4,5G abone sayısındaki  artış 1,93 milyonu buldu.
 
İkinci çeyrekte yaklaşık 18,7 milyar lira gelir
 
 Türkiye'de elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren  şirketlerin yılın ikinci çeyreğinde net satış gelirleri toplamı da geçen yılın  aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak yaklaşık 18,7 milyar liraya yükseldi.
 
Geniş bant verilerine bakıldığında sabit abone sayısı 15,3 milyon  olarak kayda geçti. Mobil abone sayısı yaklaşık 63,1 milyon olarak hesaplandı.  Böylece geniş bant kullanıcı sayısı yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı  dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak toplamda 78,4 milyona ulaştı.
 
Sabit geniş bant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 172,4  gigabayt oldu. Mobil geniş bant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı ise  8,7 gigabayt olarak gerçekleşti. 4,5G uyumlu cihazlarda aylık ortalama data  kullanımı 10,3 gigabayta ulaştı.
 
Söz konusu dönemde fiber altyapı uzunluğu da 404 bin 308 kilometreyi  buldu. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 364 bin 549 kilometreydi.
 

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