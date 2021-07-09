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Halk ozanı Ahmet Yurt, yaşamını yitirdi

DHA |  09 Temmuz 2021 Cuma - 13:50 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 13:50

Tuncelili halk ozanlarından 'Hozatlı Ahmet Yurt Dede' olarak bilinen Ahmet Yurt (87) hayatını kaybetti.


Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde 'Eşrefoğlu' türküsünü seslendiren Hozatlı Ahmet Yurt Dede, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ahmet Yurt'un eşi Fethiye Yurt da 2 hafta önce hayatını kaybetmişti. Cenazesi yarın toprağa verilecek Ahmet Yurt'un vefatı üzerine siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.
 

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