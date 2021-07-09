Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde 'Eşrefoğlu' türküsünü seslendiren Hozatlı Ahmet Yurt Dede, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ahmet Yurt'un eşi Fethiye Yurt da 2 hafta önce hayatını kaybetmişti. Cenazesi yarın toprağa verilecek Ahmet Yurt'un vefatı üzerine siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Halk ozanı Ahmet Yurt, yaşamını yitirdi
Halk ozanı Ahmet Yurt, yaşamını yitirdi
DHA | 09 Temmuz 2021 Cuma - 13:50 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 13:50