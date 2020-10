Halk GYO'dan açıklama geldi! 2,6 milyar TL...

Açıklamada Halk GYO'nun son 10 yıldaki başarılarıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

Çevre dostu projeler üretmeye özen gösteren Halk GYO; Park Dedeman Levent Otel ve Şekerpınar Bankacılık Merkezi projelerinde LEED GOLD, Eskişehir Panorama Plus projesinde ise LEED Silver sertifikası sahibi. Halk GYO’nun büyük ilgi ve beğeni gören Evora İzmir projesi, her yıl gerçekleştirilen Sign of the City Awards organizasyonunun 2018 etabında “En İyi Mimari Tasarım” ödülünü kazanmıştı. Proje son olarak Ege Yiit ödüllerinin İzmir’e değer katanlar kategorisinde büyük ödüle layık görüldü."