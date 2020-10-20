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Halk GYO'dan açıklama geldi! 2,6 milyar TL...

AA |  20 Ekim 2020 Salı - 14:04 | Son Güncelleme : 20 10 2020 - 14:04

Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan yaptığı açıklamada, "Halkımıza ve ülkemize hizmet misyonuyla, Türkiye’nin dört bir yanında geliştirdiğimiz çeşitli projelerle bugüne kadar sektöre örnek eserler kazandırmanın gururunu yaşadık" -"İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi, Türkiye'nin mali gücünün ve küresel ekonomideki stratejik pozisyonunun bir ifadesi olacak" dedi.


 Halk GYO'dan yapılan açıklamaya göre, 2013 yılında halka açılarak  Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Halk GYO, 10 yıl içinde özkaynak  büyüklüğünü yaklaşık 5,5 katına çıkararak 2,6 milyar TL’nin üzerine taşıdı.  Dengeli ve kontrollü büyüme modeli ile sektörde öne çıkan şirketin 2020 yılı  ikinci çeyreği sonunda aktif büyüklüğü 3 milyar TL’yi aştı. Halk GYO geliştirdiği  projeler ve çeşitlendirdiği yatırım portföyüyle, kuruluşundan bu yana sektörünün  güçlü markaları arasında yer aldı.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan,  Halk GYO markasını güven ve kalite kavramlarıyla özdeşleştirdiklerini  vurgulayarak, “Halkbank bağlı ortaklıklarının her biri, bugüne kadar kendi  sektörlerinin öncü markaları oldular. Ana sermayedarımızın verdiği güçle,  ülkemize değer katan birçok projeye imza attılar. Halk GYO olarak biz de bu  kurumsal kültür ve geleneğin güçlü bir parçasıyız. Halkımıza ve ülkemize hizmet  misyonuyla, Türkiye’nin dört bir yanında geliştirdiğimiz çeşitli projelerle  bugüne kadar sektöre örnek eserler kazandırmanın gururunu yaşadık.
 
Ticari mülkten konuta, ofisten otele kadar çeşitli ve modern  yapılardan oluşan geniş bir portföy oluşturduk. Hayata geçirdiğimiz yatırımların  tamamı faaliyet bölgelerine değer katan örnek projeler oldu. Tek bir bölge ile  sınırlı kalmadan Erzurum’dan İzmir’e kadar yurdun farklı bölgelerinde yenilikçi  projeler tasarladık. Ofis ve otel projelerimiz de, bu binaları kullanan  müşterilerimiz için, güvenilir bir konfor alanı oldu. Dengeli portföyümüz ve  kontrollü bilançomuz sayesinde hem müşterilerimiz hem de yatırımcılarımız  kazandı.” ifadelerini kullandı.
 
Halk GYO’nun inşaatı devam eden projeleri tamamlandığı zaman İstanbul  ve İzmir'de kent yaşamının önemli birer parçası haline geleceklerini belirten  Karan, “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi, Türkiye'nin mali gücünün ve  küresel ekonomideki stratejik pozisyonunun bir ifadesi olacak. Bu projenin bir  parçası olarak inşa ettiğimiz Halk Ofis Kuleleri portföyümüzdeki en nadide  eserlerden biri olarak yerini alacak. Evora İzmir ise konut, ticaret, park,  kültür ve turizm fonksiyonlarını bir arada barındıran karma bir proje olarak  İzmir'in yeni yüzü olacak.” açıklamasında bulundu.
 
Karan, pandemi etkisi altında geçen 2020 yılında gayrimenkul  şirketlerinin önceliğinin, mevcut stoklarını azaltarak yeni projelere kaynak  oluşturmak olduğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:
 
“Kamu bankaları öncülüğünde, tarihin en düşük faiz oranlarıyla hayata  geçen konut kredisi kampanyaları ile çok hareketli bir yaz geçirdik. Ertelenen  taleplerin hızlı karşılık bulduğu bu süreçte, gayrimenkule yatırımın, cazibesini  koruduğunu bir kez daha gördük. Gayrimenkul sektöründeki yeni trendleri detaylı  analiz ediyoruz. Sektörde 10 yılı tamamlayan bir şirket olarak da tüketici  trendlerine uygun projeler geliştirmeyi bundan sonra da istiyoruz. Yeni kent  yaşamının bir trendi alışveriş merkezi, ofis ve konut fonksiyonlarını bir araya  getiren karma projeler olacak. Bu modelin en güzel sonuçlarından biri olarak  Evora İzmir kendisinden sonraki pek çok projeye iyi örnek teşkil edecek.”
 
Açıklamada Halk GYO'nun son 10 yıldaki başarılarıyla ilgili şu  bilgilere yer verildi:
 
"Şubat 2013’de halka arz olan Halk GYO, Borsa İstanbul’da  “HLGYO”  kodu ile işlem görüyor. yüzde 28’i halka açık olan Halk GYO'nun toplam  sermayesinin yüzde 71,96’sı ise Türkiye Halk Bankası’na ait bulunuyor.   Türkiye'nin ilk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sukuk ihracı, 2018 yılında  Halkbank’ın liderliği ile Halk GYO ve Halk Yatırım iş birliğinde nitelikli  yatırımcılara satış yöntemiyle tamamlandı.  Halk Varlık Kiralama A.Ş.’nin  ihraççı, Halk GYO’nun fon kullanıcısı, Halk Yatırım’ın yapılandırma, aracılık ve  satış danışmanlığını yaptığı 100 milyon TL ihraç büyüklüğüne sahip yönetim  sözleşmesine dayalı kira sertifikası işlemi “Yılın Gayrimenkul Finansmanı İşlemi”  kategorisinde birincilik,“Yılın Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İşlemi”  kategorisinde ise ikincilik ödüllerine layık görüldü.
 
Çevre dostu projeler üretmeye özen gösteren Halk GYO; Park Dedeman  Levent Otel ve Şekerpınar Bankacılık Merkezi projelerinde LEED GOLD, Eskişehir  Panorama Plus projesinde ise LEED Silver sertifikası sahibi. Halk GYO’nun büyük  ilgi ve beğeni gören Evora İzmir projesi, her yıl gerçekleştirilen Sign of the  City Awards organizasyonunun 2018 etabında “En İyi Mimari Tasarım” ödülünü  kazanmıştı. Proje son olarak Ege Yiit ödüllerinin İzmir’e değer katanlar  kategorisinde büyük ödüle layık görüldü."
 
 

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Halkbank halk gyo Bülent Karan
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