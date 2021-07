Halk Ekmek'te zam! Ve başladı

İBB'nin fiyat artışını bayilere dün bildirmesinin ardından yeni fiyat tabelası bugün Halk Ekmek büfelerine asıldı. Ekmek fiyatına yapılan artışın yanı sıra diğer Halk Ekmek ürünlerine de yüzde 15 ile 25 arasında zam yapıldı. Halk Ekmek'e gelen yüzde 25'lik zamdan haberi olmayan birçok vatandaş, yeni fiyatları, alışveriş yaptıkları sırada öğrendi.

Zammı ekmek alırken öğrenen Behice Demir, "Her şeye zam. Buna çok kırıldık, bir hafta bu ekmeği yiyorduk. Onu da artık yiyemeyeceğiz"diye konuştu. Halk Ekmek Bayii işleten Hüseyin Uluocak, zamlı satışlara bugün başladıklarını ifade ederek "Pek müşteri yok, yazdan dolayı. Sağa sola gitti millet. Zamma pek tepki yok, kimsenin bir şey dediği yok" dedi. Ömer Abay ise, "Zammı şu an öğreniyorum. Normal, Türkiye'de her şeye zam geliyor. İnsanlar artık alıştı zamma" ifadesini kullandı.