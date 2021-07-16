16 Temmuz 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.362 -0.36 EURO 10,1150 -0.22
USD 8,5300 -0.40 ALTIN 500,310 -0.75
CANLI BORSA
TÜMÜ

Halk Ekmek, ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı!

Uğur ŞAHİN / İSTANBUL,(DHA) |  16 Temmuz 2021 Cuma - 16:38 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 16:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek, ekmek fiyatına yüzde 25 zam yaptı. Halk ekmek fiyatı 1 liradan, 1.25 liraya yükseldi.


İBB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Halk Ekmek, ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatlarındaki artış ve enerji, işçilik, dağıtım gibi diğer önemli giderler sebebiyle ekmek fiyatlarında yükselişe gitti. 17 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 Türk lirasından satılan ekmek, 1.25 Türk lirasından İstanbullulara ulaşacak" denildi.
 
 
 

ETİKETLER

İBB Halk Ekmek ekmek zam
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.