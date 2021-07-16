İBB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Halk Ekmek, ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatlarındaki artış ve enerji, işçilik, dağıtım gibi diğer önemli giderler sebebiyle ekmek fiyatlarında yükselişe gitti. 17 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 Türk lirasından satılan ekmek, 1.25 Türk lirasından İstanbullulara ulaşacak" denildi.
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Halk Ekmek, ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı!
Uğur ŞAHİN / İSTANBUL,(DHA) | 16 Temmuz 2021 Cuma - 16:38 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 16:38