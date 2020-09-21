Halk ekmeği ne kadar oldu? İstanbul’da halk ekmeğe ne kadar zam yapıldı?

İstanbul'da halk ekmeğine zam yapıldığının duyurulmasının ardından vatandaşlar İstanbul Halk Ekmeğe zam mı geldi? Halk ekmeği ne kadar oldu? Sorularına yanıt aramaya başladı.

İstanbul Halk Ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Halk Ekmeğin fiyatı yüzde 33 arttı. 250 gram olan normal ekmeğe 25 kuruş zam yaptı.

İSTANBUL’DA HALK EKMEĞİ NE KADAR OLDU?

İstanbul Halk Ekmek fiyatlarındaki değişiklik sebebiyle 250 gram olan normal ekmeğe 25 kuruş zam geldi. 75 kuruş olan normal ekmek 1 TL oldu. Tam buğday ekmeğinin fiyatı 3.40'tan 5 TL'ye yükseldi.

HALK EKMEĞİ ZAMLI FİYATLAR

Tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5.00 TL'ye yükseldi.

Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL'den 6.00 TL'ye artış gösterdi.

Organik Buğday Unu 5.50 TL'den 7.00 TL'ye satışa sunulmaya başlandı.

Normal ve kepekli ekmek ücretleri ise 0,75 TL'den 1.00 TL'ye yükseltildi.

İHE FİYAT LİSTESİ

Altın Bahar ( Kuru Domatesli ) 70gr 1,75 TL

Altın Bahar ( Kuş Üzümlü ) 70gr 1,75 TL

Normal Ekmek 250gr 1,00 TL

Kepekli Ekmek 250gr 1,00 TL

Akdeniz Ekmeği (Sade, Kepekli ve Tuz İlavesiz) 50gr 0,30 TL

Akdeniz Ekmeği ( 4'lü ) 200gr 1,25 TL

Akdeniz Ekmeği ( 8'li ) 400gr 2.50 TL

Tam Buğday Unlu Ekmek 50gr 0,35 TL

Çavdarlı Ekmek 400gr 5,00 TL

Çölyak hastaları için Glutensiz Ekmek 50gr 0,50 TL

Çölyak hastaları için GNK 1000gr 12,50 TL

Düşük Proteinli Glutensiz Ekmek 50gr 0,50 TL

Düşük Proteinli GNK 1000gr 12,50 TL

Siyez Unu (Tam tane öğütülmüş) 1000gr 12,50 TL

Altın Çörek 50gr 1,00 TL

Organik Buğday Unu 1000gr 7,00 TL

Çok Tahıllı Ekmek (Tahıl Ambarı) 500gr 6,00 TL

Sandviç Ekmeği ( 70 g*5 )350gr 4,00 TL

Tam Buğday Unlu Sandviç Ekmeği 400gr 4,00 TL

Çavdarlı Sandviç Ekmeği 400gr 4,00 TL

Hamburger Ekmeği 350gr 4,00 TL

Tost Ekmeği 670gr 5,00 TL

Light Tost Ekmeği 500gr 5,50 TL

Organik Tam Buğday Ekmeği 500gr 6,00 TL

Tuz İlavesiz Tam Buğday Unlu Ekmek 400gr 4,00 TL

Tuz İlavesiz Çavdarlı Ekmek 400gr 4,00 TL

Ruşeymli Ekmek 350gr 4,50 TL

Tam Buğday Ekmeği 400gr 5,00 TL

Galeta Grissini 200gr 4,00 TL

Organik Tam Buğday Unu 1000gr 7,00 TL

Tam Buğday Unu (Su Değirmeninde Öğütülmüş) 1000gr 6,00 TL

Galeta Unu 500gr 5,50 TL

Çavdarlı Ekmek 50gr 0.35 TL