Halk Eğitimi Merkezlerinin kursları köylere taşınıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, bahçecilik, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, tarım makinaları bakımı, arıcılık gibi 380'e yakın kursu, kırsal kesimde oturan vatandaşların ayağına götürmek için 'Kurslarımızla Köylerdeyiz' programı başlattı. Bakan Ziya Selçuk, "Bu kurslar hayata geçtiğinde tarımsal üretimin kılcal damarlara yayılması ve yeni yöntemlerle, modern usullerle üretimin artırılması noktasında büyük bir yolumuz var" dedi.

Erzincan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık binasında düzenlenen 'Kurslarımızla Köylerdeyiz' programının tanıtımını gerçekleştirdi. Programa, Bolu Sakarya ve Mardin 'den temsili olarak muhtarlar video konferansla katıldı. Bakan Selçuk, Halk Eğitimi Merkezlerinin bünyesinde yer alan ve kırsal kesimde oturan vatandaşları ilgilendiren kurslara, bu bölgelerde oturan vatandaşların e-devlet üzerinden başvurabileceğini söyledi. Selçuk, kursların tanıtımında muhtarlara önemli rol düştüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu açılan kursların artık halkımızın ayağına gitmesi lazım. Biz arz temelli bir yaklaşımı artık 2’nci plana alıyoruz. Biz talep temelli bir yaklaşımdan hareket ediyoruz. Yani ne talep ediliyorsa, neye ihtiyaç varsa bizim hizmetimizin muhtevası da odur. Burada da 380'e yakın kurs programı hazırlandı. Ve bunların hepsi hayatın gerçekleri ile uyumlu. Yani bugün toplumun neye ihtiyacı varsa, dünyanın neye ihtiyacı varsa, ihracatın neye ihtiyacı varsa, onların adı konulmuş burada. Ve bu üretimler hayata geçtiğinde, bu kurslar hayata geçtiğinde tarımsal üretimin kılcal damarlara yayılması ve yeni yöntemlerle, modern usullerle üretimin artırılması noktasında büyük bir yolumuz var. Ve bu yolculukta da muhtarlarımız bizim yakın arkadaşlarımız, bizim yoldaşlarımız. Çünkü onlar vasıtasıyla biz Anadolu ’da onların bizim elimiz, kolumuz, beynimiz olmasını istiyoruz. Onlar vasıtasıyla da bütün halkımıza ulaşıp bu konularda üretimi çeşitlendirmek, eğitimi hızlandırmak ve bir şekilde sürdürülebilir bir gelişmeye hizmet etmek istiyoruz."

Vatandaşları kurslara katılmaya ve son gelişmeler ışığında bilgilerini tazelemeye davet eden Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezi müdürlüklerinde açılan genel, mesleki ve teknik kursları köylere, vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Kırsal kesimde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik; bahçecilik, hayvan yetiştiriciliği, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, sığır yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği, kümes hayvanı yetiştiriciliği, arıcılık, meyvecilik, sebze yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, ağaç ve bağ budamacılığı, tarım makinaları bakımı, peynir üretimi gibi 380’e yakın kurs programı hazırlandı" dedi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük ise 995 halk eğitimi merkezinde 73 alanda toplam 3 bin 627 kurs çeşidi ile vatandaşların hayatına dokunduklarını belirtti. Büyük, mevcut programların 380’inin köylerdeki vatandaşları yakından ilgilendirdiğini belirterek, "Köyde yaşayan vatandaşlarımız ilçe merkezine günlük gelip giderek kursları düzenli takip etme imkânı bulamayabilir. Bu durumu göz önünde bulundurarak çoğunlukla uygulamalı eğitim de içeren kurslarımızı köydeki vatandaşlarımızın ayağına götürme kararı aldık" ifadelerini kullandı.