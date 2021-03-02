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Halit Uğun gözaltına alındı

AA |  02 Mart 2021 Salı - 10:02 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 10:04

Erzurum'un Karaçoban ilçesinin HDP'li belediye başkanı Halit Uğun ve şoförü, "terör örgütüne yardım ve yataklık yapma" suçundan gözaltına alındı.


Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında,  "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" iddia edilen Karaçoban Belediye  Başkanı Halit Uğun ve akrabası olan şoförü Yakup Uğun hakkında gözaltı kararı  verildi.
 
Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele  Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle ilçede düzenledikleri  operasyonla belediye başkanı Uğun ve şoförünü yakaladı.
 
Gözaltına alınıp Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin  buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
 
  
 

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