Halit Oflaz kimdir? Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz kaç yaşında?

Konya'da tedavi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, yakalandığı yeni tip koronavirüs nedeniyle vefat etti. Halit Oflaz’ın vefatının ardından arama motorları üzerinden ‘’Halit Oflaz kimdir?’’ araması yapılırken, kaç yaşında ve nereli olduğu ve hangi partiden olduğu da merak edildi. Çumra Belediye Başkanı hakkında merak edilenler…

Konya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kovid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz’ın ailesine baş sağlığı diledi. Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı. Peki Halit Oflaz kimdir, nereli? Halit Oflaz hangi partiden belediye başkanıydı?

HALİT OFLAZ KİMDİR?

1974 Çumra'da doğan Halit Oflaz, Konya Karatay Lisesi’nde okuduktan sonra ise Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde ön lisansını ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı.

2000 yılında Çumra Yenisu Belde Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdürlüğü olarak görevine başladı. 2004 yılında Çumra Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 2010-2018 yılları arasında ise Selçuklu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirden Sorumlu Emlak Şefliği görevlerinde bulunan Oflaz, evli ve dört çocuk babasıdır.

Halit Oflaz, 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti Konya Çumra Belediye Başkanı oldu.