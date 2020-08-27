Halis Karataş kimdir? Halis Karataş'tan o görüntüler sonrası flaş karar!

Bold Pilot isimli atı ile pist rekorları kıran, hayat hikayesi ve kazandığı şampiyonluklarla filmlere konu olan başarılı jokey Halis Karataş İstanbul yarışlarının 7. koşusunda bindiği 'Arts Man' adlı ata yarış öncesi yumruk attı. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu. Gelen tepkiler üzerine Halis Karatay 1 ay at binmeme kararı aldığını açıkladı. Peki, Halis Karataş kimdir? Halis Karataş kaç yaşında ve nereli? İşte Halis Karataş hakkında merak edilenler...

İstanbul Veli Efendi Hipodromu’nda bugün koşulan yarışlarda Halis Karataş , bindiği ata yumruk attı! Günün 7. koşusu olan yarışta Müzeyyen Karabulut’un sahibi olduğu Arts Man isimli ata binen Karataş, ‘box’a girmekte ısrar eden atın yerine geçmesinin ardından şiddetli bir yumruk attı. Bu görüntüler Twitter ’da atseverlerin tepkisini çekerken, video binlerce kez izlendi. 6 atın koştuğu yarışta Halis Karataş bindiği Arts Man ile yarışı 4. olarak tamamladı.

Jokey Halis Karataş, yaşanan bu olaydan sonra resmi Twitter hesabından açıklama yaparak özür diledi ve olay anını anlattı. Karataş açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü. Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil.

Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum.”

“Sihirbaz” lakabıyla tanınan Halis Karataş bu olayın ardından kariyeri merak ediliyor. Peki, Halis Karataş kimdir? Halis Karataş kaç yaşında ve nereli? İşte Halis Karataş hakkında merak edilenler... HALİS KARATAŞ KİMDİR? Maddi durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu olarak, Sivas Gürün'de dünyaya geldi. Çocukluğunda futbola ilgi duyuyordu. Jokey olmasına vesile, babası ve ağabeyinin atçılıkla uğraşmasıydı. 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. Binicilik sektörüne girdikten bir süre sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlendi. 2014 yılında eşi Begüm Atman Karataş vefat etti. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu vardır. Yarışseverler tarafından Sihirbaz lakabıyla tanınan Halis Karataş, 6 Ağustos 2016'ya kadar bindiği 21028 at ile 5740 birincilik kazandı. Kariyeri boyunca 6 Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşadı. Kayın pederinin sahip olduğu Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusunu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kırdı, bu rekor 2016 yılı itibarıyla halen kırılamamıştır. 20 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromu 'nda koşulan 7 yarışın tümünü kazanarak Türkiye rekoru kırmış, dünya rekorunda ünlü jokey Frankie Dettori'ye ortak olmuştur. Şampiyon jokeyin bu başarısı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Üstün Başarı Ödülü ile mükafatlandırılmıştır. Halis Karataş çok iyi bir Galatasaray taraftarıdır. Şarkıcı Soner'in “Yorgundum” adlı klibinde oynamıştır. 2019 Gazi Koşusuna Long Runner ile katıldı.