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Halil Sezai sevgilisiyle fotoğrafını ilk kez paylaştı! 'Kalbim atıyorsa sen varsın diye...'

Ünlü şarkıcı Halil Sezai, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Melike Beşli ile ilk kez fotoğrafını paylaştı ve altına bir de duygusal not düştü...

Halil Sezai sevgilisiyle fotoğrafını ilk kez paylaştı! 'Kalbim atıyorsa sen varsın diye...' İki ay önce, Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan Halil Sezai zor günleri geride bıraktı.
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