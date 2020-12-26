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Halil Sezai sevgilisiyle fotoğrafını ilk kez paylaştı! 'Kalbim atıyorsa sen varsın diye...'
Ünlü şarkıcı Halil Sezai, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Melike Beşli ile ilk kez fotoğrafını paylaştı ve altına bir de duygusal not düştü...
İki ay önce, Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan Halil Sezai zor günleri geride bıraktı.