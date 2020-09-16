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Halil Sezai'nin kavga ettiği anlar kamerada!

Halil Sezai'nin kavga ettiği anlar kamerada! Tuzla'da şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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