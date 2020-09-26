Halil Sezai'nin dövdüğü kişiden "balta" açıklaması

Şarkıcı Halil Sezai 'nin tutuklanmasıyla sonuçlanan olayda dava dosyasına sunulan yeni görüntüler sunulmuştu. Halil Sezai'nin avukatı tarafından bunulan görüntülende Hüseyin Meriç'in baltayla şarkıcının evinin önüne geldiği belirtilmişti.

67 yaşındaki Hüseyin Meriç o görüntülerle ilgili avukatı Serap Başkan Özsan ile birlikte kameralar karşısına geçti.

"TEDİRGİN OLUYORUM"

Yayınlanan baltalı görüntüler hakkında konuşan Meriç, "Tamamen sahte görüntüler. Bir avukat sunduğu delillere bakmaz mı? Bunu nasıl gösterebilir. Burada kimi kandırıyor. Hakimi böyle bir şeyle mi kandırmaya çalışacak. Halkı böyle mi kandıracak. 24 Temmuz 'da yine aynı işi yapmışdı. Yine evime dalmışdı. Yine beni tehdit etmişti ve yine tekrarladı. Bunları durdurmak lazım" dedi.

Hüseyin Meriç, "İşe gitmek, işte durmak da zor oluyor. Akşam eve geldiğimde eve yada bahçeye birisi saklanmıştır diye tedirgin oluyorum. Siz olsanız siz korkmuyor musunuz burada yürümeye. Her an için başınıza bir şey gelebilir. Ben onlar yüzünden evimi toprağımı terk edecek değilim. Sonuna kadar savaşacağım" şeklinde konuştu.

"15 SAAT SONRAYA AİT GÖRÜNTÜLERDİR"

Avukat Serap Başkan Özsan ise, "Halil Sezai'nin tutuklanmasından sonra da bıktırma, korkutma ve kaçırma operasyonları devam etmektedir. Aytaç Ağırlar'ın kiralamış olduğu evin malikinin beyanına göre 01.09.2020 tarihi itibarı ile Aytaç Ağırlar konuttan taşınmıştır. Fakat boş evde bulunan kameralara haksız ve yetkisiz şekilde uzaktan erişerek müvekkile ait görüntüler paylaşılmaya devam etmektedir. Biz evin malikiyle Cuma günü suç duyurusundan sonra konuştuk. Onlar hemen kameraları kaldırdılar. Onların kimin kameralara eriştiğinden bir bilgileri yok. Çünkü ev de boş. Ama en son Aytaç Ağırlar evde kiracıydı. Ağır silahla darp olayından 15 saat sonraya ait görüntülerdir. Bu görüntüler sanki yaşanan darp olayının öncesine aitmiş gibi basına ve yargıya verilerek hem yargı hem de kamuoyu kandırılmaya çalışılmaktadır. Halil Sezai'nin sanki bu balta ile tehdit edildiği için, müvekkili silahla darp ettiğini iddia ederek tutukluluğa itiraz için sebep uydurulmuştur. Görüntülerin çekildiği tarihlere dikkat edilirse olaydan sonrasına ait görüntü olduğu açıklığa kavuşacaktır. Yargı ve kamuoyu bu görüntülerle kandırılarak mağdur müvekkil için karalama başlatılmıştır. Oysa herkesin aklına hemen şu soru gelebilir, 'Madem ki bu görüntüler olaydan önce vardı neden Halil Sezai savunmasında baltalı bir saldırıdan bahsetmedi ve bu şekilde savunma yapmadı?' Bu bile görüntülerin mahkemeyi ve kamuoyunu kandırmaya yönelik kullanıldığının göstergesidir" ifadelerini kullandı.