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Halil Sezai hakkında karar çıktı!

30 Ekim 2020 Cuma - 14:28 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 14:32

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan şarkıcı Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.


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Tuzla Halil Sezai Halil Sezai'nin cezası
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