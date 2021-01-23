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Halil Sezai ile Melike Beşli'nin şömine romantizmi! 'Sen hep gül'
Şarkıcı Halil Sezai, yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu ve yakında nikah masasına oturacağı sevgilisi Melike Beşli ile şömine önünde romantizm yaşadı. Sezai, o anları "Sen hep gül" notuyla paylaştı.
Geçtiğimiz yıl, Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan Halil Sezai zor günleri geride bıraktı.