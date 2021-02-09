Halil Sezai ile Melike Beşli evleniyor

Konuyla ilgili bir açıklama yapmayan çiftten Melike Beşli, sessizliğini bozdu.

EVLENİYORLAR

Beşli, dün sosyal medya hesabında paylaştığı tektaşlı fotoğrafının altına "Evet dedi. Sürprizime ortak olan herkese teşekkürler" yazdı. Çift yakında nikah masasına oturacak.

"SEN HEP GÜL"

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle geçirdiği romantizm dolu anlarını yayınlayan Sezai, şömine önündeki pozlarına "Sen hep gül" notunu düşmüştü.

Sezai, geçtiğimiz günlerde sevgilisine olan aşkını, “Kalbim, atıyorsa, varsa bir anlamı nefes almamın sen varsın diye. Yoksa geri kalan her şey boş” ifadeleriyle haykırmıştı.

İHANET Mİ?