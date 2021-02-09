Halil Sezai ile Melike Beşli evleniyor

Geçtiğimiz yıl Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan Halil Sezai, zor günleri geride bıraktı.Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından Melike Beşli ile fotoğrafını paylaşan 41 yaşındaki şarkıcının, beş yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisine geçen çarşamba romantik ve sürpriz bir evlilik teklifi yaptığı iddia edilmişti.
Konuyla ilgili bir açıklama yapmayan çiftten Melike Beşli, sessizliğini bozdu.
EVLENİYORLAR
Beşli, dün sosyal medya hesabında paylaştığı tektaşlı fotoğrafının altına "Evet dedi. Sürprizime ortak olan herkese teşekkürler" yazdı. Çift yakında nikah masasına oturacak.
"SEN HEP GÜL"
Geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle geçirdiği romantizm dolu anlarını yayınlayan Sezai, şömine önündeki pozlarına "Sen hep gül" notunu düşmüştü.
Sezai, geçtiğimiz günlerde sevgilisine olan aşkını, “Kalbim, atıyorsa, varsa bir anlamı nefes almamın sen varsın diye. Yoksa geri kalan her şey boş” ifadeleriyle haykırmıştı.
İHANET Mİ?
Öte yandan Halil Sezai Eylül 2015'te sürpriz bir şekilde evlendiği Zehra Kaya'dan 15 gün sonra boşanmıştı. Ayrılığın nedeni olarak ise ihanet iddiaları ortaya atılmıştı.