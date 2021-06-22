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Halil Sezai'den suç duyurusu!

22 Haziran 2021 Salı - 16:04 | Son Güncelleme : 22 06 2021 - 16:04

Halil Sezai Paracıkoğlu, sosyal medya üzerinden fotoğraflarını yayınlayarak şahsına ağır hakaretlerde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.


Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; Hakkındaki hakaretlere dayanamayarak soluğu savcılıkta alan Halil Sezai Paracıkoğlu, şikâyet dilekçesine ek olarak gözaltına alındığı sırada polislerle birlikte çekilen fotoğrafını sundu.
 
"AĞIR HAKARETE MARUZ KALIYORUM"
 
Dilekçede fotoğrafın üzerine yorum yapan kişilerin ağır hakaretlerde bulunduğunu ifade eden şarkıcı, Facebook üzerinden paylaşılan fotoğraflarıyla kamuoyuna rencide edildiğini belirtti ve sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.
 
Halil Sezai'nin şikayeti üzerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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