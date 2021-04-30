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Halil Sezai'den çok konuşulacak hapishane açıklaması
'İncir Reçeli' filmi ve 'İsyan' şarkısıyla adını duyuran Halil Sezai, katıldığı programda bilinmeyenlerini anlattı. Dışarıdan göründüğü gibi biri olmadığını ifade eden 41 yaşındaki sanatçı, yaptığı işlerden dolayı insanların kendisini farklı tanıdığını söyledi. Armağan Çağlayan'ın YouTube programında konuşan Sezai, pesimist bir insan olduğunu da belirtirken, geçtiğimiz yıl girdiği cezaevi süreci hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte ünlü şarkıcının açıklamalarından öne çıkan kısımlar...