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Halil Sezai böyle görüntülendi

Komşusunu dövdüğü iddiasıyla yargılanan Halil Sezai, 43 gün tutuklu kalmış ve ardından tahliye olmuştu. Cezaevinden çıkan 41 yaşındaki Sezai haftalar sonra ilk kez görüntülendi.

Halil Sezai böyle görüntülendi Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği iddiasıyla yargılanan Halil Sezai, 43 gün süren tutukluluk sürecinin ardından ekim ayında görülen ilk duruşmada 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış ve kararla birlikte tahliye edilmişti.
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