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Halil Sezai: Aileme mahcup olduğum için pişmanım
Halil Sezai, 15 Eylül 2020 tarihinde Tuzla'da gürültü yüzünden 67 yaşındaki komşusu ile tartışmış ve şiddet uygulamıştı. 43 gün cezaevinde yatan şarkıcı, "Beni saygılı yetiştiren aileme mahcup olduğum, üzdüğüm için pişman" açıklamasında bulundu.
Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Halil Sezai, tutuklanması talebiyle sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmış ve 43 gün cezaevinde kalmıştı.