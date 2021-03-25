Halil Buluş olayı nedir? Müge Anlı’ya başvuran Gülay Güllü kızını arıyor! Firari Halil Buluş bulundu mu?

Müge Anlı programında yine şokey edici anlar yaşandı. Gülay Güllü, "15 yaşındaki kızım Melahat'ı, iki ayrı kadınla yaşayan kuzenim Halil Buluş kaçırdı. Yılbaşı gecesi istismar etti" iddiasını ortaya attı. Buluş'un kuması Firdevs Hanım ise "O kadın yalan söylüyor. Kızı için başlık parası istedi" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine ortalık karıştı. Müge Anlı da "Brad Pitt bile bu kadar revaçta değil" esprisi yaptı. Halil Buluş olayı…

Müge Anlı'da akıl almaz bir olay daha yaşandı. Gaziantep'te oturan 15 yaşındaki Melahat Güllü, 20 Mart Cumartesi günü evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Genç kızın annesi Gülay Güllü ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.

Gözü yaşlı kadın, "Kızımı kuması olan kuzenim Halil Buluş (31), Hatay'a kaçırdı. Kızıma yılbaşı gecesi içki içirmiş. Karısının yanında istismarda bulunmuş. Zorla sahip olmuş. İlaç attı herhalde. Madde içiyor. Kızımı ya satacak ya da öldürecek" iddialarını ortaya attı.

Müge Anlı ise bu sözler üzerine "Yuh artık" diye çıkıştı.

Daha sonra canlı yayına Halil Buluş'un eşi Firdevs Hanım katıldı.

Telefonla bağlanan kadın, "Yalan söylüyor. Onunla diyaloğa girmek istemiyorum. Kızını çok seviyorsa neden dün akşam arayıp, 'Kızımın başlık parasını verin bu olay kapansın' dedi" diye konuştu.